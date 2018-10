Von Olivia Kaiser

Mannheim. "Fit für die Zukunft" lautet das Motto des deutschen Schmerzkongresses, der seit Mittwoch im Mannheimer Rosengarten stattfindet. Drei Tage tauschen sich Schmerzmediziner und -therapeuten über Neuheiten in der Branche aus. Am Samstag, 20. Oktober, findet von 11 bis 14 Uhr ein Patiententag im Dorint-Hotel statt, zu dem Betroffene und Interessierte eingeladen sind. Kongresspräsidentin Prof. Carla Nau berichtet im RNZ-Interview, über die Behandlung von chronischen Schmerzen und das Programm des Patiententags.

Hintergrund Der Patiententag des deutschen Schmerzkongresses findet am Samstag, 20. Oktober, im Raum "Ludwig van Beethoven" im Kongresshotel Dorint (Friedrichsring 6) statt. Vortragsthemen sind unter anderem "Tumorschmerz behandeln - gewusst wie!", "CGRP-Antikörper - neue Therapieoption bei Migräne" oder "Wie können Schmerzen chronifizieren?". Eine der Selbsthilfegruppen, die an dem Infotag teilnimmt ist die Selbsthilfegruppe Weinheim "Schmerz lass nach" mit dem Thema "Breathwork - schmerzfrei durch Achtsamkeit". (oka)

Frau Prof. Nau, kann man sagen, dass chronische Schmerzen neben Schlaganfall und Herzinfarkt zu den Volksleiden gehören?

Immerhin etwas über sieben Prozent der Bevölkerung leiden unter chronischen Schmerzen, die das Alltagsleben erheblich beeinträchtigen und die nicht auf eine bösartige Erkrankung zurückzuführen sind.

Was sind denn die häufigsten Krankheitsbilder?

Zu den häufigsten Schmerzformen gehören Kopfschmerzen und Rückenschmerzen. Auch Muskel- und Gelenkschmerzen sowie Nervenschmerzen sind häufig.

Spielt der Tumorschmerz eine Rolle beim Kongress?

Tumorschmerzen, also Schmerzen, die durch bösartige, maligne, Tumorerkrankungen zurückzuführen sind, sind selbstverständlich auch Gegenstand des Kongresses.

Wie kann man Menschen, die unter chronischen Schmerzen leiden, Linderung verschaffen?

Chronische Schmerzen sind kein Alarmzeichen für drohende körperliche Schäden, sondern sie haben sich verselbstständigt und sind zu einem eigenen Krankheitsbild geworden. Betroffene leiden zumeist nicht nur an den chronischen Schmerzen, sondern auch unter den Veränderungen in ihrem Leben, zu denen die Schmerzen geführt haben. Da chronische Schmerzen durch Wechselwirkungen körperlicher, psychischer und sozialer Vorgänge entstehen, bedürfen sie einer multimodalen Therapie, die dem sogenannten biopsychosozialen Modell der Schmerzentwicklung Rechnung trägt. Idealerweise werden chronische Schmerzen von einem interdisziplinären Team aus Ärzten, Psychologen und Physiotherapeuten behandelt.

Was erwartet die Besucher bei dem Patiententag?

Für den Patiententag konnten Referenten gewonnen werden, die auch auf dem Schmerzkongress wissenschaftliche Referate halten. Die Beiträge werden so aufgearbeitet, dass die Themen auch für Nichtmediziner verständlich sind. Es geht um Themen wie Tumorschmerz, die Entstehung chronischer Schmerzen, Möglichkeiten der Diagnostik und Therapie, und um neue Erkenntnisse in der Physiotherapie. Es gibt viel Raum für Fragen. Wir haben auch ein Referat über eine neue Medikamentengruppe zur Vorbeugung von Migräneattacken, die jetzt gerade auf den Markt kommt. Das ist sicherlich einer der Höhepunkte des Kongresses. Am Patiententag beteiligen sich auch Selbsthilfegruppen, die ihre Arbeit vorstellen und in der Pause zwischen den Referaten an Infoständen für Fragen zur Verfügung stehen.

Wann empfehlen Sie Menschen mit nicht-malignen Schmerzen, einen Arzt aufzusuchen?

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient mit chronischen Schmerzen nicht zum Arzt geht, ist gering. Schmerz ist so ein starkes und auch beunruhigendes Symptom, dass meist ein Arzt aufgesucht wird. Viele Patienten sind dann aber unzufrieden, weil die Behandlung nicht die erwünschte Wirkung zeigt und sie sich auf die Dauer nicht ernst genommen fühlen. Häufig wird zu lang auf eine rein medikamentöse Behandlung gesetzt. Deshalb ist eine fundierte schmerztherapeutische Behandlung zu empfehlen.

Info: Carla Nau ist Universitätsprofessorin für Anästhesiologie an der Universität zu Lübeck und Direktorin der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin des Universitätsklinikums Schleswig- Holstein, Campus Lübeck. Ihr besonderer Fokus liegt dabei auf der postoperativen Schmerzverarbeitung.