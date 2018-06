Von Olivia Kaiser

Mannheim. Die Wohnküche in der Studenten-WG ist überaus geräumig. In der Mitte steht ein großer Tisch, der sich ideal für gemeinsame Mahlzeiten eignet, Kräuter zieren die Fensterbank. Hier kreiert Lisanne Barbu ihre Gerichte. Die Studentin betreibt einen Foodblog auf Instagram.

Die Ergebnisse ihrer Koch- und Backkunst fotografiert Lisanne Barbu und veröffentlicht die Fotos auf ihrem Instagram-Konto und ihrem Blog "aspoonfulofhealth.de". 240.000 Fans - oder wie es bei Instagram heißt, Followers - hat sie bereits. Das Besondere: Alles was sie in der Küche zaubert, ist vegan.

"Als ich etwa 16 Jahre alt war, begann ich, mich mit gesunder Ernährung zu beschäftigen und beschloss, alle tierischen Produkte wie Fleisch und Milch zu reduzieren", erzählt sie. Da ihre Eltern sich jedoch weiterhin normal ernährten, begann die Teenagerin, für sich selbst zu kochen. "Das hat mir viel Spaß gemacht. Dann habe ich experimentiert und eigene Ideen ausprobiert."

Zeitgleich entdeckte sie die sozialen Netzwerke und vor allem Instagram für sich. Wer sich dort tummelt, weiß, dass viele Nutzer ihr Essen fotografieren und mit der Öffentlichkeit teilen. Ein Trend, der für Lisanne Barbu wie gemacht schien, denn auch Fotografieren gehört zu ihren Hobbys.

Als sie 13 wurde, bekam sie ihre erste Spiegelreflexkamera. Ihr Wissen über Fotografie eignete sie sich über das Internet an. "Ich habe dann immer öfter mein Essen gepostet und viel positive Resonanz bekommen."

Nach dem Abitur machte die gebürtige Mühlackerin ein Praktikum in Kanada und nahm sich eine Instagram-Auszeit, löschte sogar ihr Konto. "Ich habe einfach mal eine Pause gebraucht, weil ich irgendwann immer nur noch daran dachte, was ich kochen könnte", erzählt die 21-Jährige und lacht. Als sie wieder zurück in Deutschland war, zog Lisanne Barbu nach Mannheim, um dort Wirtschaftspädagogik zu studieren. "Ich fing wieder an, regelmäßig zu kochen und dachte mir, wenn ich das schon mache, dann kann ich mein Essen auch wieder fotografieren."

Mittlerweile ernährt sich die Studentin komplett vegan und verzichtet somit konsequent auf sämtliche tierische Produkte. "Für mich ist das eine gesunde Art der Ernährung", sagt sie. "Aber ich habe mich auch der Umwelt und der Tiere wegen dazu entschieden." Seit 2015 teilt die Hobbyköchin auf Instagram erneut ihre Küchenkreationen. "Über die große Küche bin ich froh", sagt Lisanne Barbu. "Vorher wohnte ich in einer WG mit sehr kleiner Küche, jetzt habe ich genügend Platz."

Ihre Ideen holt sie sich weniger aus Kochbüchern, als von anderen Foodbloggern auf Instagram. Lisanne Barbus Gerichte sind unkompliziert und einfach zuzubereiten, sodass man sie leicht nachkochen kann. Es geht auch darum, welche Ersatzstoffe sich besonders gut eignen. Ihre Erkenntnisse darüber teilt die Studentin dann mit ihren Followern.

Als Ei-Ersatz nutzt sie Saitan oder Weizeneiweiß. Doch die Expertin weiß: Vegane Ernährung allein muss nicht zwingend gesund sein. Deshalb verzichtet sie auf Weizenmehl und raffinierten Zucker und verwendet stattdessen lieber Dinkel oder Vollkorn. Auch Lupinenmehl hat sie für sich entdeckt: "Damit gelingt es eigentlich immer." Zum Süßen benutzt die Hobbyköchin braunen Zucker, Kokosblütenzucker Bananen oder Datteln.

Wichtig ist ihr auch, wie die Speisen auf dem Teller angerichtet sind. "Ich mag es farbenfroh mit Beeren oder auch mal Blumen." Die Fotos macht Lisanne Barbu dann in ihrem Zimmer. "Das geht bei mir eigentlich relativ unkompliziert", erzählt sie. "Und nach dem Fotografieren wird gegessen."

Aufgrund ihrer vergleichsweise großen Zahl an Followern wurden bereits verschiedene Herstellern veganer Produkte auf die Studentin und ihren Blog aufmerksam. "Ich bekomme häufiger Anfragen, ob man mir Produkte zuschicken dürfe, die ich dann verwenden kann." Doch Lisanne Barbu geht sparsam mit diesen Angeboten um: "Ich sage nur zu, wenn es zu mir passt und ich davon überzeugt bin, dass das Produkt qualitativ überzeugt."

Momentan ist der Blog vor allem eine schöne Freizeitbeschäftigung für Lisanne Barbu, ums Geldverdienen geht es ihr dabei weniger. "Ich habe viele Freunde über den Blog gewonnen, der Blog ist ein Teil von mir geworden." Ein paar Ideen zur Weiterentwicklung hat sie auch schon. "Mal sehen, wie es in zwei Jahren aussieht."

Info: aspoonfulofhealth.de; www.instagram.com/aspoonfulofhealth_/