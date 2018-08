Von Olivia Kaiser

Mannheim. Die Hitzewelle hat Mannheim fest im Griff. Die Auswirkungen sind vielseitig. Die RNZ hat sich in verschiedenen Bereichen der Stadt umgehört, wie man mit den extremen Temperaturen umgeht und welche Maßnahmen ergriffen werden.

> Die städtischen Grünanlagen benötigen besondere Aufmerksamkeit. "Die Mitarbeiter des Fachbereichs Grünflächen und Umwelt arbeiten mit vollem Einsatz daran, unsere Bäume und Grünflächen vor dem Austrocknen zu schützen. Außerdem werden alle Jungbäume an Straßen und Anlagen gewässert", informiert ein Stadtsprecher. Zusätzlich würden Fremdfirmen beauftragt, und am Wochenende unterstütze die Feuerwehr das Bewässern der Bäume, damit das so wichtige Grün in Mannheim erhalten bleibe. Bestimmte Grünanlagen wie etwa die Augustaanlage oder die Rasenflächen am Schloss werden automatisch bewässert. Entsprechend steigt der Wasserverbrauch.

Auf Facebook hat die Stadt auch die Bevölkerung zur Unterstützung aufgerufen, vor allem, um die Bäume zu bewässern. "Einfach eine Gießkanne mit Wasser füllen und es den Bäumen vor der eigenen Haustür geben. Die Natur wird es danken", heißt es da. Doch nicht nur Pflanzen, auch Menschen müssen bei dieser Hitze ausreichend trinken. "Die Mitarbeiter des Grünflächen-Pflegebetriebs bekommen bei Temperaturen ab 25 Grad so viel Mineralwasser in Flaschen zur Verfügung gestellt, wie sie möchten", sagt der Stadtsprecher.

> Im Luisenpark wird natürlich auch fleißig gewässert, um die Blumenpracht nicht verdorren zu lassen. Aber was ist mit den tierischen Parkbewohnern? Leiden sie sehr unter der Hitze? Die Tiere des Bauernhofs können jederzeit wählen, ob sie lieber im Haus oder draußen sein möchten. "Im Bauernhof ist es schön kühl, wenn es ihnen draußen zu warm wird, können sie immer rein. Die Schweine haben auch eine schöne Schlammsuhle, in der sie sich abkühlen können", erzählt Yvonne Maier, die stellvertretende Leiterin der zoologischen Abteilung.

Die Tiere in den Terrarien des Pflanzenschauhauses bekommen erst gar nicht mit, welch tropische Temperaturen draußen herrschen. In den Terrarien ist immer eine feste Temperatur eingestellt, so dass die Außentemperatur keinerlei Einfluss auf sie hat. Gerade exotische Vögel kommen bei 38 Grad erst so richtig auf Betriebstemperatur: "Besonders wohl fühlen sich beispielsweise die Lachenden Hänse, die ursprünglich aus Australien stammen, die südamerikanischen Gelbbrustaras und die afrikanischen Nimmersatt-Störche", zählt Maier auf. Bei den Hänsen gab es gerade Nachwuchs, die Aras und die Störche brüten gerade wieder - sie fühlen sich also pudelwohl.

> Die Polizei ist stets im Einsatz und kennt kein Hitzefrei. Eine Lockerung der Kleiderordnung steht außer Frage, wie Polizeisprecher Michael Klump betont. Ein Beispiel sind die Sicherheitswesten. "Da machen wir keine Ausnahmen", stellt Klump klar. "Die Sicherheit geht vor, dessen sind sich die Kollegen auch voll bewusst." Die Beamten auf Fußstreife achteten darauf, regelmäßige Pausen einzulegen und viel zu trinken. Anders als in Schleswig-Holstein müssen die Mannheimer Polizeibeamten ihre Mützen tragen. In Deutschlands nördlichstem Bundesland hatte der Landespolizeidirektor den Beamten freigestellt, ob sie ihre Dienstmützen bei der aktuellen Hitze aufziehen oder nicht.

> Schwimmen in den Flüssen ist in Mannheim tabu, auch wenn es noch so verlockend scheint. "Es gilt ein generelles Bade- und Schwimmverbot für Rhein und Neckar. Ein Grund ist die Unfallgefahr durch Strömung und Schiffsverkehr", betont der Stadtsprecher. "Das Schwimmen kann auch bei niedrigerem Pegel gefährlich sein. Die Pegel sind immer noch so tief, dass Schiffe fahren können, deshalb darf man die Strömungsgeschwindigkeit vor allem in der Fahrrinne nicht unterschätzen."

> Grillen ist ab der Waldbrandgefahrenstufe 4 verboten und die hat Mannheim erreicht. Wie die Stadt mitteilt, besteht derzeit ein Verbot des Entzündens und Unterhaltens offener Feuer im gesamten Stadtgebiet auf öffentlichen Plätzen. Die Einschätzung der Waldbrandgefahrenstufe beruht auf der fachlichen Einschätzung der Feuerwehr.