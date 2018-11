Mannheim. (rnz) Fans der 90er-Jahre müssen jetzt starke Nerven haben: Die Backstreet Boys kommen im Rahmen ihrer "DNA" Welttournée 2019 nach Mannheim! Am 24. Mai gibt die Kult-Band in der SAP Arena ein Konzert. Die Backstreet-Boys, die sich am heutigen Freitag mit ihrer neuen Single "Chances" zurückmelden, waren zuletzt im März 2014 in Mannheim.

Der Vorverkauf startet kommenden Freitag, 16. November, 10 Uhr. Karten gibt es unter anderem hier.

Hier alle Tourdaten für Deutschland im Überblick:

21.05.19 – Hannover, TUI Arena

25.05.19 – Mannheim, SAP Arena

27.05.19 – München, Olympiahalle

28.05.19 – Wien, Stadthalle

29.05.19 – Berlin, Mercedes-Benz-Arena

20.06.19 – Köln, Lanxess Arena