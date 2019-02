Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Schafft es das Eltern-Kind-Zentrum Kieselgrund im Stadtteil Hochstätt als einer von zehn Finalisten bundesweit unter die fünf Preisträger des Deutschen Kita-Preis 2019? Diese Frage wird am 13. Mai in Berlin die Fachjury beantworten. Bei ihrer Entscheidung stützt sich das Gremium neben ausführlichen Projektunterlagen, die Einrichtungsleiterin Claudia Hauschild vorab eingereicht hat, auch auf den Bericht von Elena Rehm von der Internationalen Akademie Berlin und Aleksandra Bielesza von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Beide gehören zum Kreis der Experten, die die Finalisten für jeweils zweieinhalb Tage besuchen, um mit Fachpersonal, Einrichtungsleitung und -träger sowie Eltern und Kindern ins Gespräch zu kommen. Vor allem aber, um den Kindergartenalltag mitzuerleben. Das taten sie vor kurzem im Eltern-Kind-Zentrum.

"Wir wollen sehen, wie die eingereichten Unterlagen mit Leben gefüllt werden", erklärt Elena Rehm. Also nicht etwa eigens für den Besuch vorbereitete Projekte, sondern den ganz normalen Tagesablauf - wie alle daran Beteiligten miteinander umgehen und aufeinander eingehen. "Allround-Beobachtungen" nennt es die Expertin. Ihre Aufgabe sei es nicht, die zehn Finalisten miteinander zu vergleichen. "Wir achten darauf, wie die Einrichtungen die vom Deutschen Kita-Preis vorgegebenen Qualitätsmerkmale umsetzen", sagt Aleksandra Bielesza.

Diese beinhalten, wie konsequent das Kind in den Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit gerückt wird, welches Mitspracherecht Kinder und Eltern haben oder wie die Kinder an das Thema demokratische Mitbestimmung herangeführt werden. Relevant ist auch, wie die Einrichtung sich in den sie umgebenden Sozialraum einbindet und sich als "lernende Kita" darstellt, die ihre Arbeit konsequent an den Bedürfnissen von Eltern und Kindern ausrichtet. "Wir können sagen, dass der Kieselgrund zurecht zu den Finalisten gehört", meint Rehm. Besonders gut gefällt beiden, wie mit dem Thema Partizipation umgegangen wird.

Hintergrund Der mit 130.000 Euro dotierte Deutsche Kita-Preis wird in den Kategorien "Kita" sowie "Lokales Bündnis für frühe Bildung" vergeben. Unter 1400 Bewerbern hat es die Kita Kieselgrund als einzige Einrichtung Baden-Württembergs ins Finale geschafft. Zusätzlich zum Jurypreis vergibt die Zeitschrift "Eltern" ein Publikumspreis. Ab 8. April sind unter www.eltern.de die Trailer der Finalisten zu sehen. (hwz)

[-] Weniger anzeigen

"Gerade diese Woche hatten wir wieder eine Kinderversammlung, um über den Besuch der Expertinnen zu informieren", nennt Claudia Hauschild ein Beispiel. Auch wenn die Kinder den Deutschen Kita-Preis nicht einordnen können, so wüssten sie doch, dass es dabei um etwas geht und wollen gewinnen. Das will auch das pädagogische Team, das auf Kosten der evangelischen Kirche Mannheim als Träger komplett nach Berlin zur Juryentscheidung fährt. Doch ganz gleich, wie es dort ausgeht, gewonnen hat die Kita Kieselgrund schon jetzt. Und nicht nur sie. "Natürlich ist die Nominierung auch bei unseren anderen Einrichtungen nicht unbemerkt geblieben", sagt die bei der evangelischen Kirche Mannheim für Tageseinrichtungen zuständige Abteilungsleiterin, Sabine Zehenter. Zwei evangelische Kitas in Mannheim haben sich bereits zum Hospitieren im Kieselgrund angemeldet. Zehenter geht davon aus, dass dieser Austausch über pädagogische Konzepte sich verstärken werde, je näher die Preisverleihung rückt.

"Für uns hat sich das Ganze jetzt schon gelohnt", bekräftigt Hauschild. "Wir wollen lernen und haben im Zug der Bewerbung unsere Arbeit noch einmal von Grund auf reflektiert". Gerade in einem Stadtteil mit einem hohen Anteil an Alleinerziehenden sowie Familien, die häufig in schwierigen finanziellen Situationen und beengten Wohnverhältnissen leben. Umso wichtiger sei es, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, um das Angebot in der Kita selbst und den sie begleitendenden offenen Hilfen unabhängig von einem Betreuungsplatz auf die Bedürfnisse von Kindern und Eltern auszurichten. Dass die Kita im bundesweiten Finale steht, sei Anerkennung und Motivation zugleich, sagt Claudia Hauschild: "Das ist wie in einem Flugzeug zu sitzen, das gestartet ist. Jetzt muss man es einfach fliegen lassen".