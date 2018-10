Dreimal so viel los wie erwartet war im Ehrenhof des Schlosses. Foto: Gerold

Von Alexander Albrecht

Mannheim. Wenn Toleranz, Respekt und Weltoffenheit auf dem Spiel stehen, gehen die Mannheimer in Scharen auf die Straßen. 9000 Menschen bilden am Mittwochnachmittag einen riesigen Demonstrationszug, der sich auf dem Alten Messplatz in Bewegung setzt und über die Kurpfalzbrücke zur Kundgebung im Ehrenhof des Schlosses zieht.

Mit so vielen Teilnehmern rechnet Ralph Hartmann kurz vor Beginn der Veranstaltung nicht. "Wir wären natürlich froh, wenn die 3000 Leute kommen, die wir angemeldet haben", sagt der Initiator und Dekan der Evangelischen Kirche in Mannheim.

Wichtig ist ihm das Wörtchen "für". Das Motto der Demo laute "Für Demokratie, Menschlichkeit und Rechtsstaat". Es geht am Einheitstag um das Einende. Um das, was die Gesellschaft zusammenhält.

Hartmann sagt, er habe genug von den Polarisierern, die das Land und Europa spalteten. Der Geistliche meint die Rechtspopulisten. Seine Helfer verkaufen derweil rote Buttons mit dem Slogan der Veranstaltung. Das Stück kostet zwei Euro.

Mit dem Erlös sollen die Ausgaben gedeckt werden. "Wir haben aber auch Spenden bekommen", freut sich Hartmann. Zu dieser Zeit geht es noch erstaunlich gelassen auf dem Alten Messplatz zu, auch wenn sich immer mehr Menschen dort einfinden.

Demonstration in Mannheim - Die Fotogalerie















































Die Band "Die Profis" aus den Reihen des Jungen Nationaltheaters spielt auf der von der Alten Feuerwache entliehenen "Aktionsbühne" Deutschrock. Doch kann die Gruppe die Stimmung ebenso wenig heben wie Markus Spengler and friends. Es ist so ruhig, dass man das Plätschern der Wasserfontänen auf dem schmucklosen Platz immer noch gut hören kann.

Dekan Hartmann appelliert an die Teilnehmer, sich nicht von möglichen Provokationen stören zu lassen - dann macht sich die Masse auf den Weg Richtung Schloss. Und es bleibt leise. Fast wie bei einem Trauermarsch.

Die Stille durchbrechen lediglich ein trompetetes "Freude, schöner Götterfunken" und Parolen von Aktivisten der Initiative "Seebrücke", die sich für die Schiffsrettung von Flüchtlingen im Mittelmeer engagieren. Auf der Breiten Straße sickert durch: Die Organisatoren haben viel mehr Menschen angelockt als erwartet.

Rund 20 Minuten vergehen von den ersten bis zu den letzten Teilnehmern, die im Ehrenhof eintreffen. Begleitet von Gitarrenklängen einer orientalischen Band. Und jetzt bekommt auch Ralph Hartmann den gebührenden Beifall. Und für Sätze wie "Es geht nicht, dass Identität durch Ausgrenzung geschürt wird. So können wir einfach nicht zusammenleben."

Oberbürgermeister Peter Kurz, der nächste Redner, warnt vor einer Verrohung der Sprache, die letztlich Gewalt vorbereite. Und rät den Demonstranten, darauf nicht sprachlos zu reagieren. Gleichermaßen betont Kurz, dass ihn die Resonanz als Mannheimer stolz mache.

Neben Transparenten von Parteien und Verbänden sticht aus der Masse eine einzige Deutschlandflagge hervor. Diese hat der OB vermutlich im Blick, als er dazu aufruft, Symbole wie Fahnen und die Hymne nicht den Feinden der Demokratie und Menschlichkeit zu überlassen.

Die Ansprache wird immer wieder von großem Applaus unterbrochen. Viele Lacher erntet der Poetry Slammer Nektarios Vlachopoulos, der über "besorgte Bürger" spottet. Die beiden anschließenden Gesprächsrunden mit bekannten und weniger bekannten Mannheimern nehmen einige zum Anlass, den Nachhauseweg anzutreten.

Sie versäumen die deutsche Nationalhymne, intoniert von zwei Sängerinnen vom Jugendhaus Herzogenried. Passend zum Einheitstag.