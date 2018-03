Mannheim. (env) Eistee, Jasminöl, pulverisierter grüner Tee und Buttercreme als Stabilisator - das soll in diesem Jahr der Renner des Kultursommers im Chinesischen Garten des Mannheimer Luisenparks werden. Es handle sich um "eine Torte aus grünem Tee", präzisiert Mannheims ehemaliger Erster Bürgermeister Norbert Egger und heutiger Vorsitzender des Freundeskreises Chinesischer Garten mit Teehaus. Doch auch das kulturelle Programm im asiatischen Ambiente kann sich sehen lassen.

Der 2001 eröffnete Garten habe nichts von seiner Faszination und auch nichts von seiner Attraktivität eingebüßt, sagt Parkchef Joachim Költzsch. Mittlerweile ist das kleine Stückchen Heimat im südchinesischen Duojingyuan-Stil auch im Reich der Mitte bekannt. Ein Fernsehteam des chinesischen Staatsfernsehens präsentierte Teehaus, Garten und Luisenpark in einem viertelstündigen Beitrag. Mit Erfolg: "Wir hatten gerade am Sonntag Besuch von 20 Chinesen, die extra aus Freiburg gekommen sind", erklärt Teehausbetreiberin Shuli Meng strahlend. Sie waren für die Teekultur und das Heimatgefühl gekommen.

Das Programm des chinesischen Kultursommers, der vom 13. Mai bis zum 16. September stattfindet, soll mit Vorträgen, Musik und Spiel den deutschen Besuchern China ein wenig näherbringen, erklärten Egger und Költzsch. Mithilfe der Sinologin Claudia Schünemann ist ein kunterbuntes Programm mit einigen offensichtlichen und vielen versteckten Höhepunkten entstanden. Der "Albtraum der Roten Kammer" ist einer der offensichtlichen Höhepunkte. Im Vorjahr war der Sinologe Volker Häring mit seinem Bildvortrag über Fahrradreisen durch China zu Gast. Am 8. Juni kommt er mit seinem Rockensemble in den Luisenpark. Westliche Rockmusik gespielt auf chinesischen Instrumenten in chinesischer Sprache und mit einem kleinen Augenzwinkern dargeboten - der "Traum der roten Kammer" ist einer der beliebtesten Liebesromane Chinas. Bei kundigen Chinafreunden haben sich die vier Berliner längst einen guten Ruf erspielt und gastieren zum ersten Mal im Luisenpark. Bereits zum fünften Mal steht das Kinderensemble Xiao Bai Fan (Das kleine weiße Segel) aus Mannheims Partnerstadt Qingdao auf der Seebühne. Im Rahmen des Seebühnenzaubers zeigen die 30 Kinder am 4. August ihren farbenprächigen Auftritt aus Tanz, Gesang und Akrobatik. Die historische Verbindung der Metropolregion zu China wird im Vortrag "August Olbert - Bischof von Qingdao" am 5. Juli beleuchtet. Sabine Hieronymus spricht über das Leben und Wirken des aus Dossenheim stammenden Geistlichen, der von 1926 bis 1953 in China wirkte. Politisch wird es hingegen bereits am 17. Mai beim Vortrag "Karl Marx: In China geblieben, in Deutschland vertrieben". "Zu seinem 200. Geburtstag geht es dabei um die Wertigkeit seines Denkens in den beiden Ländern", erklärte Norbert Egger.

Spielerisch wird es hingegen beim Spieleabend Go & Tee. "Einen Spieleabend hatte ich schon länger auf dem Wunschzettel", verrät Parkchef Költzsch. Am 23. August erhalten die Besucher eine Einführung in das Brett-Strategiespiel, das in China zu den "vier Künsten der Gelehrten" zählt, aber auch für Anfänger geeignet ist.

Das und noch vieles mehr haben die Parkverantwortlichen zusammengetragen. Und dazu schmeckt die Grüner-Tee-Torte, die sich Konditormeister Karl-Heinz Schieb vom Mannheimer Traditionscafé Herdegen für die Einweihung des chinesischen Gartens im Jahr 2001 ausgedacht hat und die es nun im Teehaus zu verkosten gibt.