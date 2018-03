Mannheim. (env) Die Quadrate B 1, N 1, F 1 und R 1 sind am heute eher unscheinbar. Vor 170 Jahren spielten sie jedoch eine große Rolle in der Badischen Revolution von 1848. Mit der Veranstaltungsreihe "Ein Hoch auf die Freiheit! - Mannheim feiert die Demokratie", erinnert das Stadtarchiv Marchivum in diesem Jahr an den Beitrag der Kurpfalzmetropole zur deutschen Demokratiegeschichte.

Pressefreiheit, Menschen- und Bürgerrechte, deutsches Nationalparlament und Nationalstaat - manche Forderungen, die am 27. Februar 1848 von der Mannheimer Vollversammlung beschlossen wurden, sind heute selbstverständlich, der damalige Ruf nach "Wohlstand, Bildung und Freiheit für alle!" ist aktueller denn je. "Selten hatte Mannheim eine Funktion in der Weltgeschichte, aber 1848 war das der Fall", verdeutlichte Stadthistoriker Hans-Joachim Hirsch beim Spaziergang zu den wichtigsten Punkten des revolutionären Mannheims. Für diesen Einsatz wurde die Stadt später ausdrücklich gelobt.

Los ging es am Standort des ehemaligen Palais Pigage, benannt nach dem Schlossarchitekten Nicolas de Pigage. Hier wohnte ab 1840 Obergerichtsadvokat Friedrich Hecker, einer der führenden Köpfe der Revolution. "Als Anwalt konnte er zwar gut reden, aber er konnte nicht mitreden", so Hirsch bei dem künstlerisch-kulturellen Rundgang, den Tobias Schirneck von der Creative Academy "Who am I" musikalisch und mit Textbeiträgen ergänzte.

"Dessen Bestreben für ein besseres Leben sollten weiter bestehen", reimte er auf Hecker. Die Stadttafel an seinem Wohnhaus, aus dem er 1848 gerade noch rechtzeitig ins Exil in die USA geflohen war, erhielt den Zusatz "Ein Hoch auf die Freiheit" aufgeklebt.

So ging es auch dem Informationspunkt am Stadthaus N 1, wo an den Mehlwaagmeister Valentin Streuber erinnert wird. Er hatte weniger Glück. Der Hauptmann der Mannheimer Bürgerwehr wurde vom ebenfalls in N 1 ansässigen Preußischen Standgericht verurteilt und am 11. Oktober auf dem Hauptfriedhof hingerichtet, wo er noch heute bestattet ist - genau wie die übrigen vier Standgerichtsopfer der damaligen Revolutionäre.

Nur einen Sachschaden musste der Buchbinder Friedrich Oberdhan beklagen. Seine Karikaturen, die er in der Ladenpassage in F 1 ausgestellt hatte, waren dem Militär offensichtlich ein Dorn im Auge. Sie zerstörten kurzerhand die Ladeneinrichtung und mussten sich dafür vor keinem Gericht verantworten, so Hirsch. In diesem Quadrat hatte außerdem Lorenz Brentano, Präsident der badischen Revolutionsregierung von 1849, Wohnung und Anwaltskanzlei.

Nur ein Quadrat weiter befindet sich der Marktplatz - "ein zentraler Ort der Revolution", wusste Hans-Joachim Hirsch. Hier warteten am 2. März 1848, nach zeitgenössischen Berichten, bis zu 7000 Menschen auf die Ergebnisse der Petition, die aus der Mannheimer Vollversammlung im Karlsruher Parlament verlesen worden war. Sehr beachtlich, lag die Einwohnerzahl der Stadt damals doch nur bei rund 20.000.

Beim Rundgang ebenfalls erwähnt wurde die Rolle der Gaststätten rund um den Marktplatz, in denen sich die Revolutionäre zu ihren Stammtischen trafen und angeregt über Politik diskutierten. "Der ,Prinz Max’ in H 3, 3 war in der Mannheimer Bevölkerung eher unter dem Namen ,Zur Republik’* bekannt", sagte Hirsch. Auch hier entstand der Beitrag, den die Berliner Stadtverordneten im Jahr der Revolution in einer Grußadresse würdigten: "Mannheim war die erste deutsche Stadt, die es gewagt hat, der Freiheit eine Gasse zu brechen."