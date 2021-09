Mannheim. (pol/rl) Ein herrenloses Fahrzeug blockierte am Freitagabend die rechte Spur der Bundesstraße B38 in Höhe der Gorxheimer Straße in Richtung Weinheim. Das teilte die Polizei am Samstag mit.

Mehrere Anrufer hatten gegen 18.40 Uhr gemeldet, dass ein roter Smart auf der Fahrbahn stehen würde. Vom Fahrer sei weit und breit nichts zu sehen. Am Smart leuchtete zwar die Warnblinkanlage, die war jedoch in der Abendsonne für andere Fahrer kaum zu erkennen gewesen, teilte die Polizei mit. Daher sei es mindestens zwei gefährlichen Situationen gekommen, in denen andere Autofahrer gerade noch ausweichen konnten.

Wenige Minuten nachdem die Beamten vor Ort eingetroffen waren, kam auch der 19-jährige Smart-Fahrer zurück. Er hatte einen Benzinkanister dabei und gab an, dass der Wagen wegen Benzinmangels liegengeblieben war.

Der 19-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. Verkehrsteilnehmer, die dem roten Smart in gefährlicher Art und Weise ausweichen mussten, werden als wichtige Zeugen gesucht. Zeugenhinweise erbittet das Autobahnpolizeirevier Mannheim-Seckenheim unter der Rufnummer 0621/47093-0.