Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Die in den Sand gesetzte Prüfung, der nicht eingehaltene Zeitplan, das Zerbrechen einer langjährigen Partnerschaft: Misserfolge haben viele Gesichter, und das Gefühl des Scheiterns ist kein angenehmes. "Und doch gehört Scheitern zu den menschlichen Grunderfahrungen", konstatiert Bernd Mand. Grund genug für den Künstlerischen Leiter des Theaterhauses G 7, gemeinsam mit der belgischen Regisseurin Hanneke Paauwe ein "Archiv des Misserfolgs" im Mannheimer Stadtarchiv Marchivum einzurichten. 200 persönliche Geschichten von Fehlschlägen, Niederlagen und unerfüllten Erwartungen haben sie dafür bereits gesammelt. In einer Seniorentagesstätte und einer Grundschule, auf dem Wochenmarkt, im Friseursalon, bei der Bahnhofsmission und an der Straßenecke.

Mit jedem Ausstellungstag soll das Archiv wachsen. Jeder Besucher kann seine Geschichte von kleinen oder großen Misserfolgen anonym oder mit Namen in die Ausstellung einbetten. Zugleich erfährt man, was andere Menschen als Scheitern empfinden. Ein sensibles Thema - und so erhält der Betrachter eine Taschenlampe, um sich in den dunklen Ausstellungsräumen im ersten Obergeschoss behutsam auf die Spur der Geschichten zu begeben. Manche hängen auf Papier geschrieben an dünnen Schnüren befestigt von der Decke, andere sind auf dem "Friedhof der Geschichten" im Sand vergraben oder liegen wortwörtlich unter dem Teppich.

Manche Geschichten lassen einen schmunzeln, so wie der missglückte Friseurbesuch, dessen Ergebnis rosafarbene statt rote Strähnen sind. Andere Geschichten machen betroffen: "Da habe ich vier Söhne großgezogen. Jetzt habe ich Arthrose und kann mich nicht mehr bewegen. Aber keiner kommt", ist da zu lesen. Drei Freundinnen, drei gescheiterte Ehen: "Heute nehmen wir Männer nur noch ambulant, nicht mehr stationär auf", teilen sie mit. "Ich muss heute noch schwer schlucken, wenn ich nach meinem Schulabschluss gefragt werde", schreibt eine im Beruf erfolgreiche Physiotherapeutin. Sie hat ihr Abitur nicht geschafft. Beim Lesen ihrer Zeilen spürt man dieses unangenehme Gefühl des Scheiterns, das einem zugleich signalisiert, nicht den Erwartungen entsprochen zu haben.

An einer Station kann man in einem Brief an sich selbst schreiben, wovor man Angst hat, in drei Jahren zu scheitern, und ihn in ein Köfferchen werfen. "Den Brief bekommst Du von uns nach drei Jahren zugeschickt, um der Angst erneut ins Auge zu schauen", versprechen die Ausstellungsmacher.

Es empfiehlt sich durchaus, das Archiv des Misserfolgs in einer kleineren Gruppe zu entdecken und ins Gespräch über die dort geschilderten Lebenserfahrungen und Lebensentwürfe zu kommen. Was hat man selbst zu verantworten? Was ist unabwendbares Schicksal? Hat da jemand großen Schiffbruch erlitten oder ist ihm eher ein kleines Missgeschick widerfahren? Das "Archiv des Misserfolgs" regt zum Nachdenken, Nachempfinden und Diskutieren an. Auch darüber, dass Niederlagen in dem einen oder anderen Fall beflügeln können. "Denn es war uns auch wichtig herauszufinden, wie man vielleicht besser scheitern kann, oder ob Frauen anders scheitern als Männer", erklärt Bernd Mand und zitiert in diesem Zusammenhang den Titel des Buchs von Virginia E. Wolff und Brigitte Jakobeit, der da lautet: "Wenn dir das Leben eine Zitrone gibt, mach‘ Limonade draus".

Info: Das "Archiv des Misserfolgs" im Mannheimer Marchivum ist bis 30. November jeweils dienstags, mittwochs und freitags von 12 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Am 16. November findet ab 20 Uhr ein Speed-Dating mit dem Titel "Aktiv Scheitern" statt.