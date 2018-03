Von Rolf Kienle

In ein paar Tagen hat sie die mündliche Abiturprüfung noch zu bewältigen, dann kann sich die Deutsche Kunstturnmeisterin und Gesamt-Weltcup-Siegerin im Mehrkampf, Elisabeth Seitz, verstärkt auf die nächsten Herausforderungen vorbereiten: Die Weltmeisterschaften im Herbst. Einen eventuell entstehenden Eindruck, nach den Olympischen Spielen fehle der nötige Elan für die nächsten Taten, will sie verhindern, sagte sie am Donnerstag. Dass dabei der Hochleistungssport gewissermaßen Hand in Hand geht, mit der Betreuung durch Sportmediziner wurde auf dem zweitägigen Kongress der Gesellschaft für orthopädisch-traumatologische Sportmedizin im Rosengarten deutlich.

Am heutigen Samstag noch sprechen Ärzte, Physiotherapeuten, Biomechaniker, Sport- und Bewegungswissenschaftler über den Einfluss sportlicher Aktivitäten auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Der Heidelberger Orthopäde Holger Schmitt, der Kongresspräsident der Tagung ist, sagte dazu: "Einerseits beklagen wir die Zunahme übergewichtiger Kinder durch mangelnde Bewegung, auf der anderen Seite werden wir durch die immer früher einsetzende Spezialisierung sportlicher Aktivitäten bei Kindern und Jugendlichen mit Leistungsanspruch mit Überlastungsschäden konfrontiert, die auch zu Spätschäden führen können." Die jungen Sportlerinnen und Sportler stoßen häufig in Grenzbereiche vor, wenn sie in den Hochleistungsbereich wechseln.

Man beschäftigt sich mit den Auswirkungen auf den Haltungs- und Bewegungsapparat, auch mit ganzheitlichen Aspekten und Empfehlungen zur Behandlung und Prävention von Verletzungen. Schmitt, selbst ehemaliger Leistungssportler, betreut Sportler des Olympiastützpunktes Rhein-Neckar, unter anderem auch die Turnerin Elisabeth Seitz.

Der Kongress befasst sich außerdem mit zwei Sportarten, die ab 2016 ins olympische Programm aufgenommen werden: Golf und Rugby. Beide Sportarten sind im Rhein-Neckar-Raum ausgesprochen populär.

Die Sportmediziner kommen in diesem Jahr zum bisher 28. Kongress zusammen. Die Gesellschaft hat insgesamt 1100 Mitglieder. Als wichtigstes Ziel formulierte Victor Valderrabano, Präsident der Gesellschaft, die Optimierung der Betreuung von Breiten-, Leistungs- und Hochleistungssportlern. Er lobte die langjährige Arbeit der "Frontschweine" wie Ernst-Otto Münch, der seit 1980 Mannschaftsarzt des deutschen Skiverbandes und Betreuer der Winterspiele seit 1984 ist. Dies jeweils neben seiner Arbeit als Orthopäde. Münch wurde deshalb zum "Sportarzt des Jahres 2013" gewählt.

Ehrengast der Mannheimer Tagung ist zudem der ehemalige Sportler und langjährige Sport- und Präventivmediziner Wilfried Kindermann. Im Jahr 1962 wurde Kindermann mit der 4x400-Meter-Staffel Europameister.