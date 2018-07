Von Olivia Kaiser

Mannheim. Egal ob bei Reisen ans andere Ende der Welt oder in den Schwarzwald - kulinarischer Genuss ist in der Tourismusbranche eine ernst zu nehmende Größe geworden. Deshalb gibt es beim Reisemarkt Rhein-Neckar-Pfalz erneut eine Showküche, und die diesjährigen Partner-Regionen Dordogne in Frankreich, das Pfälzer Bergland sowie die Naturparkregion Schwarzwald rücken ihre Spezialitäten in den Vordergrund.

160 Aussteller sind beim 24. Reisemarkt vertreten, der von Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. Januar, in der Mannheimer Maimarkthalle stattfindet. "Darunter sind 20 Neuaussteller", informierte am Mittwoch Jana Niemann vom Veranstalter Fleet Events. "Was die Reiseziele betrifft, sind fast alle Destinationen weltweit vertreten."

Manche davon können Besucher - die Veranstalter hoffen in diesem Jahr auf rund 15.000 Gäste - auf einer speziellen Fläche mit Virtual-Reality-Brillen in besonderer Weise erleben. Hinzu kommt ein Bühnenprogramm mit Showkochen. Traditionelle Gerichte wie malaysische Laksasuppe oder auch flambierte Ananas mit Vanille aus Madagaskar werden vor den Augen der Zuschauer zubereitet. Kreuzfahrtexperte Christian Baumann (ARD-Reihe "Verrückt nach Meer") informiert über das Reisen auf den Ozeanriesen.

Auch die diesjährigen Partnerregionen haben Gelegenheit, sich auf der Bühne zu präsentieren. Partner der ersten Stunde ist die Region Schwarzwald, die mittlerweile als Naturparkregion Schwarzwald firmiert. "Wir haben viele Gäste aus Baden-Württemberg, deshalb ist der Reisemarkt in Mannheim sehr wichtig für uns", betont Axel Singer von der Naturparkregion Schwarzwald, zu der die Landkreise Freudenstadt, Ortenau und Rastatt zählen. Im Fokus steht diesmal das Genuss-Wandern. 20 Genießerpfade gibt es in der Region, die immerhin 16 Michelin-Sterne eingeheimst hat.

Wenn es um Genuss geht, dann ist Frankreich stets eine Reise wert. Die Region Dordogne im Südwesten des Landes bietet neben französischen Spezialitäten und erstklassigem Wein eine beeindruckende Landschaft mit zahlreichen Burgen und Schlössern - in denen auch übernachtet werden kann - sowie eine Vielzahl an archäologischen Fundstätten mit Höhlen, Felsenmalereien und steinzeitlichen Skulpturen an.

Ein anhaltender Reisetrend in Deutschland ist Urlaub im eigenen Land. Dies sei Jana Niemann zufolge auch auf die aktuellen politischen Gemengelage zurückzuführen. Das Pfälzer Bergland rund um Kusel ist ein Ziel, das sich besonders für aktive Urlauber lohnt. Eine Tour mit der Draisine empfiehlt Landrat Winfried Hirschberger. Kulinarisch trumpft die Region mit Spezialitäten vom Glanrind, Pfälzer Wein sowie Käse- und Wurstwaren auf: "Der europäische Bauernmarkt ist ein kulinarischer Höhepunkt", merkt Hirschberger an.

Doch auch für Globetrotter bietet der Reisemarkt viele Anregungen. Erstmals findet zum Reisemarkt das Traumpfade-Festival im Maimarktklub statt. Auf einer großen Leinwand zeigen Fotografen Bilder ihrer mitunter monatelangen Reisen durch Island, Kambodscha oder gleich um die ganze Welt - mit dem Fahrrad.

Info: Der Reisemarkt Rhein-Neckar-Pfalz findet von Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. Januar, jeweils von 10 bis 18 Uhr in der Mannheimer Maimarkthalle statt. Eine Tageskarte kostet 8 Euro (ermäßigt: 6 Euro).