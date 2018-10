Von Jan Millenet

Stuttgart - Berlin - Kaunas - Riga. Der große weiße Bus auf Standplatz 1 des Mannheimer Omnibusbahnhofs hat eine weite Reise vor sich. Das verrät das kleine weiße Pappschild in der Windschutzscheibe. Die Fahrgäste müssen Sitzfleisch mitbringen. Eine lange Schlange hat sich vor dem Einstieg beim Fahrer vorne gebildet. Er kontrolliert die Tickets und Ausweise. Nach und nach verschlingt der Bus die Mitreisenden, genauso wie er deren Gepäckstücke verschluckt, die ein zweiter Mitarbeiter der Buslinie in stoischer Ruhe in den Stauraum hineinhievt.

Der Mannheimer Omnibusbahnhof neben dem Hauptbahnhof lädt besonders in der Ferienzeit zum Träumen ein. In großen roten Leuchtbuchstaben verspricht die Anzeigetafel für die Abfahrtszeiten viele Abenteuer in fernen Ländern. Von Mannheim aus kann man fast ganz Europa erobern, viele Fahrten gehen in die östlichen Länder. In Städte wie Bukarest, Pije, Danzig, Pristina, Bihac, Kaunas. Wie es da wohl aussehen mag?

Doch scheint es an diesem sonnigen Vormittag in Mannheim kaum Menschen in Urlaubsstimmung zu geben. Die meisten fahren in die Heimat. Blicken eher ein wenig gestresst drein. Oder traurig, da in wenigen Minuten ein schmerzlicher Abschied ansteht. Ein grauhaariger Mann mit Brille - vielleicht Mitte 40, Anfang 50 - steht sogar alleine da, seine zahlreichen Gepäckstücke immer im Blick. Noch sind sein Hemd und seine Hose frisch gebügelt. Aber das wird sich wahrscheinlich bald ändern: "Ich fahre nach Rumänien", verrät der Mann schüchtern auf Englisch, seinen Namen und sein Alter aber möchte er nicht sagen. Und er lächelt: "Das dauert ungefähr 38 Stunden."

Er arbeite hier in Deutschland, erzählt er, sei viel auf Reisen. Rumänien ist seine Heimat. Trotz der langen Fahrt gefalle ihm die Reisevariante "Bus". "Man lernt Menschen kennen oder kann einfach nur die Fahrt genießen", meint er, und nähert sich lieber seinem Gepäck.

Der Riga-Bus von Standplatz 1 lässt die überdachte Station beim Starten erbeben. Er stößt eine dicke Dieselwolke gen Kiosk aus, in dem sich andere gerade einen Kaffee oder Zigaretten kaufen. Die Reisenden sitzen, das Gepäck ist verstaut. Es geht los, nachdem sich die kleine Schranke geöffnet hat, die dem Bus bislang den Weg versperrte. Die Fahrt nach Lettland dürfte ähnlich lange dauern wie die Fahrt ins ferne Rumänien. Eine blonde Frau und ihr Begleiter winken dem anfahrenden, weißen Ungetüm auf Rädern nach.

Es dauert nicht lange, da nähern sich fast zeitgleich vier Busse. Menschen steigen aus, eilen zur Toilette, ins Kiosk, zünden sich eine Zigarette an oder vertreten sich einfach nur die Füße. Es kommt richtig Leben in die Bahnhofsbude. Doch die meisten der blechernen Neuankömmlinge halten nur ein paar Minuten, dann dampfen sie wieder ab.

Und mit den neuen Bussen kommen und gehen neue Sehnsüchte. Vielleicht doch mal nach Montenegro, wo der Bus von Standplatz 3 herkommt? Oder nach Litauen - das wäre dann Standplatz 4. Wie auch immer: Allein der Besuch des Mannheimer Omnibusbahnhofs reicht aus, damit Zuhausegebliebene ein wenig Urlaubsluft schnuppern können.

Seit einer Woche hält auch ein Linienbus hier: Der ICE-Bus der Deutschen Bahn, der täglich sechs Mal zwischen Mannheim und Nürnberg pendelt, verbessert die Verbindung in diese Richtung und ist auch schneller. Wenn kein Stau auf der A 6 den Verkehr ausbremst, schafft er es in knapp drei Stunden.