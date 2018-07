Von Gaby Booth

Die 120 Jahre alte Eiche hat es umgehauen. Die Unwetter in den letzten Wochen und vor allem die starken Regenfälle, die den Neckar über seine Ufer treten ließen, nagten an dem prächtigen Baum auf dem Vetterweg. Nun gilt der gesamte Bereich drumherum als Gefahrenzone und ist für Besucher bis auf Weiteres gesperrt. "Dabei gelten Eichen eigentlich als robuste Bäume, die gegen Staunässe verhältnismäßig resistent sind", stellte Stefan Auer, Baumexperte und gärtnerischer Leiter des Luisenparks, gestern mit Bedauern fest.

In diesen Tagen hat er zusammen mit seinem Team alle Hände voll zu tun: Es gilt, die Bodenbeschaffenheit sowie die Statik aller Bäume immer wieder auf ihre Stabilität hin zu überprüfen. Wenn schon die starke Eiche fällt, was ist dann mit Kastanien und Platanen? Diese Frage treibt die Gärtner um. Weil der Park in der Nähe des Hochwasser führenden Neckars liegt und das Grundwasser tagelang im Park stand, konnte das passieren. "Die Sicherheit unserer Besucher muss allem anderen vorgehen. Wir haben die Gefahrenzonen, in denen das Hochwasser stand, weiträumig abgesperrt", sagte Geschäftsführer Joachim Költzsch.

Der Schaden kann erst jetzt, Tage nach den heftigen Regenfällen und dem Hochwasser, festgestellt werden. Gefährlich seien nicht die Regenfälle selbst, sondern die Phase danach gewesen, weil sich die Bodenstruktur verändert hat und der Untergrund total aufgeweicht ist. "Durch das Abziehen des Wassers werden feste Bodenteilchen mit ausgeschwemmt. An diesen Teilchen halten sich aber die Feinwurzeln des Baumes wie eine Art Klettverschlusssystem fest," meint Auer. Sind die Teilchen weggeschwemmt, hat das Wurzelwerk keinen Halt mehr und der Baum verliert seine Standfestigkeit, so wie die Eiche.

Parkchef Költzsch hat einige Bereiche des Luisenparks sperren lassen. So den Eingang Fernmeldeturm mit angrenzendem Gelände bis zum Kutzerweiher. Die Gondolettas bleiben im "Hafen", einige Spielplätze sind gesperrt. Alle anderen Bereiche des Parks, insbesondere das Pflanzenschauhaus, das Freizeithaus, die große Wiese, der Bauernhof, das Chinesische Teehaus und die Vogelvolieren stehen den Besuchern zur Verfügung.