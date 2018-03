Seit 1984 steht das Planetarium am Europaplatz. Mittlerweile zieht es jährlich mehr als 100 000 Besucher an. Zuletzt wurde es 2015 mit einer neuen Technik ausgestattet. Foto: vaf

Von Gerhard Bühler

Es war die Zeit, als Lindbergh zum ersten Mal den Atlantik überflog, als die Welt mit Einsteins Relativitätstheorie und der Entdeckung ferner Galaxien durch Edwin Hubble gerade in Astronomie und Physik mit bahnbrechenden Entdeckungen konfrontiert wurde. Da ließen Mannheims fortschrittliche Stadtväter in nur zwei Jahren ein Planetarium bauen.

Vor genau 90 Jahren - am 22. März 1927- wurde das erste Kuppelgebäude des Planetariums im Unteren Luisenpark eröffnet. Zwar gab es durch die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg eine längere Pause. Doch 1984 folgte schließlich die Wiedereröffnung im Neubau am Europaplatz. Diese Art des Sternentheaters für ein großes Publikum war 1927 noch ganz neu. Kaum zwei Jahre zuvor hatte die Firma Carl Zeiss die notwendige Projektionstechnik dafür erfunden, wie Planetariumsdirektor Christian Theis bei einem Festakt anlässlich des 90-jährigen Jubiläums erklärte.

Planetarium Mannheim: 90 Jahre Schaufenster ins Weltall

In historischen Bildern und Filmaufnahmen des Stadtarchivs aus den 1920er Jahren ließ Theis im Kuppelsaal das alte Mannheim jener Zeiten wieder auferstehen. Auf Fotos ist das alte Planetarium zu sehen - ein weißer, prächtiger Bau mit antikem Säulenportal und mächtiger Kuppel. Mit seiner 25 Meter durchmessenden Kuppel und mehr als 500 Zuschauerplätzen war es deutlich größer als das heutige, merkte Oberbürgermeister Peter Kurz in seiner Rede an. Und, so der OB, "es war das erste kommunale Planetarium der Welt".

Im Kriegsjahr 1943 wurde das Planetarium von einer Fliegerbombe getroffen und schwer beschädigt. Kuppel und Gebäude waren nur noch ein Trümmerhaufen, Projektor und fast alle Apparaturen aber waren noch funktionsfähig. Zehn Jahre später, 1953, wurden die Gebäudereste dann abgerissen.

In den 70er Jahren machte der Mannheimer "TV-Professor" Heinz Haber mit Wissenschaftssendungen im Fernsehen von sich Reden. Er setzte sich für den Wiederaufbau des Planetariums ein und sorgte für Bewegung in der Bürgerschaft. "Ohne Heinz Haber würden wir heute kein Jubiläum feiern", so Kurz.

Im Dezember 1984 wurde schließlich der als Pyramide geformte Neubau am Eingang zur Augustaanlage eingeweiht. "Unser Projektor Modell 6 in Hantelform konnte damals 9000 Sterne zeigen", erinnerte Martin Wiechmann von der Firma Carl Zeiss Jena an jene Zeit.

Das Planetarium zieht heute jährlich mehr als 100.000 Besucher an und hat über 1100 Vorstellungen im Jahr. Im Laufe der Jahrzehnte sei es zum "Ort des Wissens mit unterhaltender Qualität", zum Lern- und Kulturort von Bedeutung geworden, betonte Kurz. 2002 wurde für drei Millionen Euro der kugelförmige Zeiss-Projektor "Universarium IX" mit seinem nahezu originalgetreuen Abbild des Nachthimmels eingebaut.

Zum Stadtjubiläum 2007 wurde ein erstes, noch provisorisches Ganzkuppel-Videosystem installiert. Im Sommer 2015 folgte für drei Millionen Euro die komplette Erneuerung der Bild- und Tontechnik einschließlich der digitalen Steuerung mit dem Projektionssystem des Typs "Velvet" von Zeiss. Es zeige die tiefste Schwärze in der Darstellung des Weltalls, schwärmte Wiechmann.

In seinem Vortrag "Die Zukunft der Planetarien" zollte Björn Voss, Präsident der Gesellschaft Deutschsprachiger Planetarien aus Münster der Mannheimer Einrichtung Respekt. Mit der Öffnung für Themen aus anderen Wissenschaftsbereichen, der Etablierung des Planetariums als Lernort für Schulen und dem Angebot kultureller Liveveranstaltungen sei man in Mannheim auf dem richtigen Weg.

Er könne sich vorstellen, dass Planetarien künftig nach dem Vorbild der USA live moderierte Vorführungen anbieten. Das Publikum soll dann nicht mehr nur passiver Beobachter sein, sondern wird stärker in das Programm mit einbezogen.