Mannheim. (pol/mare) Am Mittwochnachmittag gab's Zoff an einer Fußgängerampel im Bereich U1/U2. Wie die Polizei mitteilt, setzte es am Ende sogar Faustschläge.

Gegen 17.30 Uhr gerieten hier ein 30-jähriger Mann und ein Fahrradfahrer aneinander. Dabei schlug der Radler dem Mann mit der Faust ins Gesicht. Der wehrte sich nun und es gab ein Gerangel, bei dem beide Streithähne zu Boden gingen.

Der Fahrradfahrer machte sich dann auf und davon. Er war etwa 40 bis 50 Jahre alt, hatte einen leichten Bart und eine Glatze. Er trug ein blaues Shirt und eine dunkle Hose. Die Polizei spricht weiter von einem "südländischen Phänotyp".

Die Beamten suchen noch Zeugen. Diese können sich melden unter Telefon 0621/12580.