Mannheim. (pri/rl) Bei einem Wohnungsbrand in den Abendstunden in einem fünfgeschossigen-Wohnhaus im Quadrat H 7 entstand 50.000 Euro Sachschaden. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Das Feuer war gegen 18 Uhr auf dem Balkon einer Wohnung im zweiten Obergeschoss ausgebrochen und war dann auf die Wohnung übergegriffen. Ein 20-jähriger Mieter hielt sich währenddessen in einem anderen Zimmer in der Wohnung auf. Er kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die übrigen Hausbewohner wurden während der Löscharbeiten vorsorglich evakuiert.

Die Berufsfeuerwehr Mannheim hatte das Feuer um 18.30 Uhr gelöscht. Während der Löscharbeiten war die Zufahrt vom Luisenring her gesperrt. Nach Belüften des Hauses konnten die Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Die Brandwohnung ist unbewohnbar.

Die Ermittlung der Brandursache hat das Polizeirevier Innenstadt übernommen. Die Standfestigkeit der Balkone im zweiten und dritten Obergeschoss wird derzeit von einem Techniker geprüft.