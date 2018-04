Mannheim. (pol/mare) Ein 36-jähriger Mann ist am Donnerstag in Gewahrsam genommen worden, nachdem er in der Mittelstraße/Ecke Alphornstraße unter Drogen- und Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursacht hat. Das berichtet die Polizei. Anschließend wollte er flüchten und legte dann auch noch ein aggressives Verhalten an den Tag.

Der Mann war gegen 15.45 Uhr mit seinem Rad unterwegs und kollidierte an der Kreuzung mit einem Mercedes. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Radfahrer seine Fahrt einfach fort, wurde aber von einem Zeugen verfolgt und in unmittelbarer Nähe festgehalten.

Der Zeuge sowie der Radfahrer zogen sich dabei leichte Verletzungen zu, nahmen aber zunächst keine ärztliche Hilfe in Anspruch. Als die Beamten dann vor Ort eintrafen, verhielt sich der 36-Jährige den Kollegen gegenüber äußerst aggressiv und wollte sich erneut vom Unfallort entfernen. Er wurde daraufhin zum Polizeirevier gebracht, wo er spontan äußerte, Alkohol und Drogen konsumiert zu haben. Ein Urintest reagierte positiv auf THC.

Nachdem er bei einem Alkoholtest dann noch rund 0,7 Promille pustete, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und nach einigen Stunden wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss nun mit Anzeigen rechnen. Der am Mercedes entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.