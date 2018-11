Mannheim. (pol/van) Zu einem Überfall ist es im Stadtteil Neckarstadt am frühen Sonntagmorgen gekommen, wie die Polizei berichtet.

Ein 25-Jähriger soll einen Unbekannten in einer Kneipe kennengelernt haben. Zwischen fünf und sechs Uhr schließlich traf er auf einem Spielplatz in der Mittelstraße, in Höhe Ludwig-Jolly-Straße, wieder auf den Mann. Dieser zog ein Messer und forderte damit das Mobiltelefon und die Geldbörse seines Opfers. Nach kurzem Gerangel gab der 25-Jährige beides heraus und der Täter flüchtete in Richtung Neckarstadt.

Der gesuchte Mann soll 30 bis 35 Jahre alt und etwa 1,85 Meter groß sein. Er soll eine schmale Statur und schwarze Kleidung getragen haben.

Hinweise gehen an die Kripo Heidelberg, Telefon 0621/174-4444.