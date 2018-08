Mannheim. (pol/van) Die Polizei sucht einen Unbekannten, der in der Nacht zum Sonntag im Stadtteil Vogelstang gleich drei Autos beschädigt haben soll.

Die Fahrzeuge waren nach Angaben der Beamten ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Thüringer Straße, in Höhe des Altenburger Wegs, abgestellt.

Der Täter zerstörte an den betroffenen Autos unter anderem zwei Außenspiegel, zerstach einen der Vorderreifen und zerkratzte an einem Pkw die komplette Karosserie.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Als Tatzeitraum kommt 2 Uhr bis 4.45 Uhr in Frage.

Hinweise gehen an die Rufnummer 0621/71849-0.