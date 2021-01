Mannheim-Hochstätt. (pol/kaf) Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Stadtteil Hochstätt einen geparkten Mercedes geklaut. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Fahrzeugbesitzer den Mercedes B-Klasse am Dienstag gegen 20 Uhr im Karolinger Weg verschlossen abgestellt. Als er am nächsten Mittag gegen 13 Uhr zurückkehrte, war das Auto verschwunden. Im Fahrzeug befand sich neben einem Laptop auch ein Tablet-PC. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter Telefon 0621/174-4444 zu melden.