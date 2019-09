Mannheim. (pol/man) Ein Rentner-Ehepaar aus Mannheim ist am Sonntagabend einem Trickdieb zum Opfer gefallen. Laut Polizei klingelte der Unbekannte kurz vor 19 Uhr an der Wohnungstür des Ehepaars im Stadtteil Vogelstang. Er gab an, der Sohn einer Nachbarin aus dem fünften Stock zu sein und für sie einen Schlüssel in der Wohnung der Senioren deponieren zu wollen.

Er verwickelte die beiden in ein Gespräch und durchsuchte die Räume. Der Senior forderte den Mann daraufhin auf, die Wohnung zu verlassen. Später bemerkte er, dass der Dieb ein Amulett mitgenommen hatte, das im Flur auf einer Schmuckhalterung hing.

Der Trickdieb wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,75 Meter groß und schlank, bekleidet mit einer schwarzen Jacke.

Zeugen, die den Mann beobachtet haben, können sich beim Polizeirevier Käfertal unter der Telefonnummer 0621/718490 melden.