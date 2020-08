Mannheim. (pol/mare) Ein 38-jähriger Mann wurde Montagnacht von einem Unbekannten in der Schwetzingerstadt überfallen. Wie die Polizei mitteilt, verhinderte ein hochgezogener Rollladen letztlich die Tat.

Der Mann war gegen 2 Uhr in der Tattersallstraße In Richtung Wasserturm unterwegs, als ihn ein junger Mann zu sich rief und ihn um eine Zigarette bat. Als der 38-Jährige dies verneinte, forderte der Unbekannte den 38-Jährigen mehrfach auf, ihm sein Mobiltelefon zu geben. Dann versuchte er, das Telefon aus der Hosentasche des 38-Jährigen zu ziehen, was zu einem Gerangel der beiden führte. Dabei fielen beide zu Boden, wobei sich der 38-Jährige an Knien, Ellenbogen und Stirn verletzte.

Als schließlich ein Anwohner einen Rollladen heraufzog und laut rief, der Unbekannte solle den 38-Jährigen in Ruhe lassen und abhauen, hörte der Täter tatsächlich auf und flüchtete in Richtung Hauptbahnhof.

Der Täter soll etwa 25 bis 30 Jahre alt und 1,85 bis 1,90 Meter groß sein. Er hat dunkle Haut, ist schlank und hat schwarze, nackenlange Haare, die nach hinten gegelt waren. Er trug eine schwarze Adidas-Jacke.

Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere den Anwohner, der den Rollladen hochzog. Diese können sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 bei der Polizei melden.