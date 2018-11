Mannheim. (pol/van) Zeugen einer Körperverletzung, die sich in der Neckarauer Straße ereignet hat, sucht derzeit die Polizei.

Eine 35-jährige Radfahrerin war in der Nacht zum Sonntag gegen 0.40 Uhr von der Innenstadt in Richtung Neckarau unterwegs gewesen. In Höhe des Neckarauer Übergangs lief vor ihr eine fünfköpfige Personengruppe, an welcher die Frau vorbeifahren wollte. Sie machte durch Klingeln auf sich aufmerksam, woraufhin eine der unbekannten Personen zur Seite ging und ihr Platz machte. Doch als sie dann an der Gruppe vorbeifuhr, bekam sie plötzlich einen Faustschlag ins Gesicht, fiel zu Boden und stieß sich dabei am Hinterkopf.

Nach Angaben der Beamten stand die Frau wieder auf und lief zunächst orientierungslos davon. Während drei der Unbekannten bereits die Flucht ergriffen hatten, kamen zwei Männer der Frau zur Hilfe. Sie versuchten verbal die 35-Jährige zu beruhigen und richteten deren umgestürztes Fahrrad wieder auf. Im Anschluss waren auch sie in unbekannte Richtung geflüchtet.

Wie die Polizei mitteilt, soll das Opfer über Schmerzen geklagt und selbstständig einen Arzt aufgesucht haben.

Eine Person beschrieb die Fahrradfahrerin wie folgt: männlich, etwa 1,70 Meter groß, schlank, dunklerer Hauttyp. Hinweise gehen an die Rufnummer 0621/83397-0.