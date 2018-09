Mannheim. (pol/van) Zwei bislang unbekannte Männer haben am Dienstagmittag aus einem in der Mittelstraße in Höhe des Anwesens Nr. 61 abgestellten Transporters eine Tasche geklaut. Das berichtet die Polizei. In der Tasche befand sich Bargeld von mehreren Tausend Euro. Der Transporter war offenbar nicht verschlossen, so die Beamten.

Wie Zeugen berichten, soll das Langfinger-Duo in Richtung Lang-/Dammstraße geflüchtet sein. Eine eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Einer der Männer soll etwa 20 bis 25 Jahre alt und etwa 1,85 Meter groß sein. Er soll eine schmale Statur, ein gepflegtes Erscheinungsbild sowie kurze, dunkle Haare haben. Er trug eine graue Kapuzenjacke, Jeans und weiße Turnschuhe.

Der zweite Gesuchte soll 25 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß sein. Er soll eine athletische Figur, kurze, dunkle Haare, einen kurzen Schnauzbart sowie ein gepflegtes Erscheinungsbild haben. Er trug einen grauen Pullover, Jeans und ebenfalls weiße Turnschuhe.

Passanten, die auf das Duo aufmerksam wurden und Hinweise zu deren Aufenthalt geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Telefon 0621/3301-0, aufzunehmen.