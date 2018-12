Mannheim. (pol/mün) Drei Verkehrsunfälle ereigneten sich am Montagabend innerhalb kurzer Zeit an derselben Stelle im Mannheimer Stadtteil Neuostheim. Und drei Mal wurde eine Verkehrsinsel in der Hans-Thoma-Straße dabei getroffen.

Beim ersten Unfall gegen 18 Uhr überfuhr eine 20-Jährige mit ihrem Auto die Verkehrsinsel und beschädigte die Schilder. Laut Polizei hatte die Frau sich erschrocken, als es plötzlich stark zu regnen begann.

Nach dem zweiten Unfall war die Verkehrsinsel kaum zu noch erkennen. Denn zwischen 19.40 und 21 Uhr hatte ein bislang unbekannter Autofahrer erneut die Verkehrsschilder demoliert.

Zum dritten Mal wurde die Verkehrsinsel gegen 21 Uhr überfahren, als ein 22-Jähriger auf der regennassen und mit Laub bedeckten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Zu dem zweiten Unfall zwischen 19.40 Uhr und 21 Uhr sucht die Polizei noch Zeugen, die sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Rufnummer 0621/174-3310 melden sollen.