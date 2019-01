Mannheim. (pol/rl) Ein 31-jähriger BMW-Fahrer war am frühen Donnerstagmorgen unter Alkohol- und Drogeneinfluss in der Neckarstadt unterwegs und versuchte, vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Der Mann fiel einer Polizeistreife kurz vor 3 Uhr in der Mittelstraße auf, als er mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung "Alter Meßplatz" fuhr.

An der Kreuzung Mittelstraße und Am Meßplatz fuhr der BMW über eine rote Ampel und raste in Richtung Innenstadt weiter. Auf der Kurpfalzbrücke ignorierte sämtliche Anhaltesignale der ihn inzwischen verfolgenden Polizeistreife, fuhr weiter über mehrere rote Ampeln und bog dann am Kurpfalzkreisel in die Fußgängerzone ein.

In Höhe des Quadrats S 1 blieb der Wagen nach einem Reifendefekt liegen. Die Beamten nahmen den 31-jährigen Fahrer noch im Fahrzeug fest. Hier bemerkten die Beamten Alkoholgeruch im Atem des Fahrers und erkannten Anzeichen für Drogenkonsum. Bei der Befragung, gab er zu keinen Führerschein mehr zu haben. Der Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,0 Promille.

Später stellte sich heraus, dass die am BMW angebrachten Kennzeichen ursprünglich für einen Mercedes ausgegeben waren. Gegen den 31-Jährigen wird nun wegen Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauchs und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.