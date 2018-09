Mannheim-Neckarstadt. (pol/rl) Bei einem Spaziergang in der Elfenstraße beraubt wurde ein 44-Jähriger am Freitagabend. Gegen 23 Uhr traf der Mann laut Polizeibericht an der Ecke zur Mittelstraße auf eine etwa 15-köpfige Personengruppe. Einer davon fragte den 44-Jährigen zunächst nach Feuer. Dann versuchte er dem 44-Jährigen unvermittelt das Handy aus der Hand zu reißen, was jedoch misslang, da das Handy noch mit einem Kabel an einer Powerbank hing. Nun riss der Täter dem 44-Jährigen die silberne Armbanduhr im Wert von etwa 30 Euro vom Handgelenk. Danach rannte der Räuber und der Rest der Gruppe, zu der vier Frauen gehörten, zu Fuß über die Mittelstraße in unbekannte Richtung davon.

Der 44-Jährige blieb unverletzt. Der Täter soll etwa 20 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und geschätzte 55 Kilo schwer sein. Der Polizeibericht spricht davon, dass er dem Aussehen zufolge italienischer Abstammung sein könnte. Zudem hatte er schwarze Haare und trug eine schwarz-blau karierte Jacke. Bei den anderen Personen soll es sich um türkisch- oder bulgarischstämmige Personen handeln.

Info: Zeugen werden gebeten, sich unter der 0621/174-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.