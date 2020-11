Mannheim. (pol/kaf) 20.000 Euro Schaden - das ist die Bilanz eines Einbruchs in zwei Baucontainer am vergangenen Wochenende. Wie die Polizei mitteilt, waren die Container auf einer Baustelle in der Bergstraße gegenüber des Friedhofs abgestellt. Unbekannte flexten sie mit Winkelschleifern an der Vorderseite auf und stiegen durch die Öffnung ins Innere. Dort ließen sie Maschinen im Wert von über 10.000 Euro mitgehen. Geklaut wurden Bohrmaschinen, Stichsägen, Akkubohrer und ein Kernbohrgerät. Für den Abtransport müssen die Täter ein größeres Fahrzeug benutzt haben. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf weitere circa 10.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06201/10030 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.