Mannheim. (pol/lyd) Am Dienstag schlugen Unbekannte zwischen 9 und 9.45 Uhr mit einem bislang unbekannten Werkzeug ein Loch in die Scheibe der Beifahrertüre eines BMW, der in der Rheingoldstraße gegenüber eines Reitvereins geparkt war, teilt die Polizei mit. Vermutlich gelang es ihnen durch das Hindurchgreifen durch das Loch die Türe zu entriegeln und ins Fahrzeuginnere zu gelangen. Aus dem Fußraum des Beifahrersitzes entwendeten sie eine Handtasche, in der sich persönliche Wertgegenstände befanden. Hierbei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 1300 Euro.

Die Polizei rät, keine Wertsachen im Auto zu hinterlassen. Autoaufbrecher suchen gezielt in geparkten Fahrzeugen nach Wertsachen oder beobachten parkende Personen, um abzuschätzen, ob sich ein Aufbruch lohnt. Die folgende Tat dauert oft nur wenige Sekunden. Ein Auto ist nun mal kein Tresor!

Wer Hinweise zum Tathergang oder den unbekannten Tätern geben kann, setzt sich bitte mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Telefonnummer 0621/83397-0 in Verbindung.