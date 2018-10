Mannheim. (pol/mare) Einem 58-jährigen Mann wurde am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr im Bereich Q5/Q6 die Tasche gestohlen. Und zwar von einem Biker, wie die Polizei berichtet.

Der Mann war zu Fuß in der Straße zwischen den beiden Quadraten unterwegs und hielt seine schwarze Ledertasche in der rechten Hand. Da kam von hinten ein Mountainbike-Fahrer gefahren und riss dem 58-Jährigen beim Vorbeifahren die Tasche aus der Hand. Er flüchtete mit der Beute in unbekannte Richtung.

In der Tasche waren mehrere Hundert Euro, ein iPhone und persönliche Dokumente. Der 58-Jährige konnte lediglich beschreiben, dass es sich beim Täter um einen Mann mittlerer Größe und von normaler Statur handelte. Er trug einen blauen Kapuzenpulli und hatte die Kapuze über dem Kopf.

Wer dazu etwas sagen kann, kann sich bei der Polizei melden. Zeugentelfon: 0621/12580.