Mannheim. (pol/mare) Am Donnerstagabend brach ein Unbekannter in eine Wohnung in der Stengelhofstraße ein. Das teilt die Polizei mit.

Als die Bewohnerin der Wohnung, die sich in der Nähe der Einmündung "Dänischer Tisch" befindet, gegen 21.15 vom Gassigehen zurückkehrte, traf sie in ihrem Schlafzimmer auf den Einbrecher. Der überraschte Täter ergriff daraufhin die Flucht.

Dabei stieß er die 50-Jährige dabei gegen den Türrahmen des Schlafzimmers. Die Frau zog sich deswegen leichte Verletzungen zu.

Wie der Einbrecher sich Zugang zur Wohnung verschaffte und was er stahl, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, denen verdächtiges Verhalten aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/833970 an das Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu wenden.