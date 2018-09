Mannheim. (pol/mare) Totalschaden, Führerschein futsch: Für eine betrunkene 44-Jährige endete eine Autofahrt ziemlich nüchtern. Das teilt die Polizei mit.

Die Autofahrerin war am Mittwoch kurz nach 22 Uhr auf der Lilienthalstraße in Richtung Sonderburger Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 218 kam sie mit ihrem BMW auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Lieferwagen. Dieser wurde auf einen dahinter stehenden Kleinwagen geschoben.

Im Fahrzeug der Unfallverursacherin lösten die Airbags aus, die Fahrerin wurde dadurch nur leicht verletzt. Da sie betrunken war, wurde ihr Blut abgenommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Am BMW und dem Lieferwagen entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.