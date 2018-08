Mannheim. (pol/rl) Mit einer noch recht unbekannten Betrugsmasche ergaunerte ein Mann zweimal einen geringen Bargeldbetrag. Das erste Mal schlug der Täter am Montag um 18.15 Uhr im Hainbuchenweg zu, das zweite Mal am Mittwoch um 11.30 Uhr in der Leibnizstraße.

Beide Male klingelte der Täter an der Haustür und bat die Bewohner laut Polizeibericht um jeweils 10 Euro, da er tanken müsse, aber kein Geld dabei habe. Als Pfand gab er ihnen seinen Fahrzeugschein und versicherte, das Geld bald wiederzugeben.

Als der Mann sich nicht mehr meldete, erstatteten die Betroffenen Anzeige bei der Polizei. Dabei stellte sich heraus, dass die Fahrzeugscheine von stillgelegten Autos stammten. Zudem hatten sich Zeugen das Autokennzeichen vom Wagen des Täters aufgeschrieben. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass das Kennzeichen als gestohlen gemeldet war.

Die Beamten des Polizeipostens Mannheim-Waldhof ermitteln bereits gegen einen Tatverdächtigen.