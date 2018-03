Mannheim. (pol/van) Nachdem ein BMW-Fahrer am Mittwoch gegen 18 Uhr im Stadtteil Neckarstadt offenbar über Rot gefahren war, eskalierte ein Streit. Das berichtet die Polizei.

Der Unbekannte war zuvor auf der Kurpfalzbrücke unterwegs gewesen. Als er in der Brückenstraße in die Tiefgarage der Neckaruferbebauung fahren wollte, missachtete er offenbar das "Rotlicht" der dortigen Ampel und fuhr knapp an Fußgängern, die die Einfahrt zur Tiefgarage bei "Grün" passieren wollten, vorbei.

Ein 44-jähriger Fußgänger trat daraufhin gegen das Auto und schrie diesem nach. Dies wiederrum nahm der BMW-Fahrer zum Anlass aus seinem Fahrzeug zu steigen. Es soll sich danach ein Wortgefecht entwickelt haben in dessen Verlauf der 44-Jährige vom BMW-Fahrer auf den Boden geschupst wurde. Danach soll er von dem BMW Fahrer noch getreten worden sein. Der 44-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Der unbekannte BMW-Fahrer soll etwa 35-40 Jahre alt , sportlich und schlank sein. Er hat dunkelblonde Haare und trug Jeans und Hemd.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621/33010 zu melden.