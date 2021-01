Mannheim. (pol/kaf) Die Bundesstraße B36 ist derzeit nach einem Unfall ab der Abfahrt Mannheim-Rehinau in Richtung Mannheim gesperrt. Wie die Polizei mitteilt, waren an der Kollision am Donnerstagmorgen gegen 8.45 Uhr mehrere Fahrzeuge beteiligt. Ein Auto geriet dabei in Brand.

Weitere Informationen folgen.