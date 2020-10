Mannheim. (pol/kaf) Am Donnerstagabend gegen 21.40 Uhr wurde der Polizei ein Fahrzeugbrand im Stadtteil Wohlgelegen gemeldet. Wie die Polizei mitteilt, war ein in der Straße Pfeifferswörth geparkter Audi in Brand geraten. Die Berufsfeuerwehr Mannheim brachte das Feuer schnell unter Kontrolle und konnte den Brand löschen. Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt. Der Audi brannte größtenteils aus, der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.