Mannheim. (pol/mare) Am Dienstagmorgen hat ein 39-jähriger Mann im Treppenhaus eines Wohnanwesens in der Bürgermeister-Fuchs-Straße randaliert und so die Polizei auf den Plan gerufen. Das teilen die Beamten mit.

Als die Beamten um 10 Uhr den Mann im Flur des Anwesens zu beruhigen versuchten, reagierte dieser aggressiv und beleidigte die Uniformierten. Dabei schlug er mit seiner Faust gegen die Wand und verletzte sich selbst. Als er daraufhin festgenommen werden sollte, leistete er Widerstand gegen die Polizisten, die daraufhin Zwang anwenden mussten.

Ein Atemalkoholtest in der Dienststelle ergab 1,52 Promille. Wieso sich der Mann so verhielt, wollte er nicht erklären. Nachdem er sich beruhigt hatte und keine Gefahr mehr von ihm ausging, durfte er die Dienststelle wieder verlassen. Der 39-Jährige muss sich nun wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten.