Mannheim. (pol/dore) Ein 29-jähriger Mann wurde am Sonntag wegen unerlaubter Einreise und Urkundenfälschung am Mannheimer Hauptbahnhof festgenommen.

Beamte der Bundespolizei hatten die Personalien des 29-Jährigen untersucht. Während der Kontrolle bemerkten sie eine Unregelmäßigkeit: Der vorgezeigte, slowenische Aufenthaltstitel war offenbar gefälscht. Auf der Polizeidienststelle wurde der Mann daraufhin durchsucht. Dabei fanden die Beamten noch ein slowenisches Dokument, das ebenfalls gefälscht zu sein schien.

Bei der Vernehmung erklärte der 29-Jährige dann, dass er russischer Staatsangehöriger sei. Die slowenischen Dokumente habe er sich für 3200 Euro im Internet beschafft, nachdem er seinen echten Pass verloren habe. Der 29-Jährige war somit nicht im Besitz gültiger Dokumente, die seinen Aufenthalt im Bundesgebiet rechtfertigten.

Wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, der Beschaffung falscher amtlicher Dokumente sowie des unerlaubten Aufenthalts im Bundesgebiet blieb der Mann bis zum Montag im Gewahrsam der Bundespolizei.

Am Montag musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 900 Euro zur Sicherung des Strafverfahrens zahlen. Nachdem er neben auch noch seine 325 Euro Geldstrafe gezahlt hatte, konnte er die Dienststelle verlassen. Er muss sich nun bei seiner zuständigen Ausländerbehörde in Dresden melden.