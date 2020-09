Mannheim. (pol/lyd) Am Donnerstagabend gegen 18.05 Uhr gerieten in der Innenstadt zwei junge Männer in Streit, teilt die Polizei mit. Bei der Auseinandersetzung erlitt einer der beiden lebensgefährliche Stichverletzungen. Der Mann wurde zur medizinischen Notversorgung in eine nahegelegene Klinik gebracht, wo er kurz darauf seinen schweren Verletzungen erlag. Ein 21-jähriger Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen. Die Hintergründe der Streitigkeiten sind nach wie vor unklar. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.