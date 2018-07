Mannheim. (pol/van) Ihm wird vorgeworfen, am frühen Samstagmorgen einen Raub in der Innenstadt begangen zu haben. Deswegen sitzt ein 21-Jähriger jetzt in Untersuchungshaft. Das teilen Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Der Tatverdächtige soll zunächst einen 46-Jährigen in einem Lokal in den S-Quadraten mehrfach nach einem Geldschein gefragt haben, um Drogen zu konsumieren. Dies soll der Mann abgelehnt und den Wirt verständigt haben, der ihn wiederum des Lokals verwiesen hat.

Im Anschluss soll der 21-Jährige sein Opfer vor der Gaststätte abgepasst und ihm vorgeworfen haben, dass er ihn verraten hätte. Laut Pressemitteilung soll der Tatverdächtige auf den 46-Jährigen losgegangen und ihm mit Gewalt die Halskette entrissen haben. Danach soll er auf den am Boden liegenden eingeschlagen, dessen Armbanduhr und Sonnenbrille weggenommen haben und geflüchtet sein. Der Mann konnte jedoch im Rahmen der Fahndung von Polizeibeamten festgenommen werden.

Der 21-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und des Kriminalkommissariats Mannheim dauern an.