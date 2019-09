Mannheim. (pol/mün) Am Mittwoch gegen 20 Uhr stand eine 20-Jährige an der Mannheimer Haltestelle Bahnhof-Waldhof. Plötzlich wurde ihr von einem unbekannten Täter mit einer Glasflasche von hinten in die rechte Seite des Oberkörpers geschlagen, berichtet die Polizei. Die 20-Jährige erlitt durch den Schlag starke Schmerzen und suchte ein Krankenhaus auf. Die Hintergründe der Tat sind bislang nicht bekannt.

Der Täter soll etwa 25 Jahre alt und 1,65 Meter groß sein. Er sei dunkelhäutig und habe ein blaues Kopftuch, eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke getragen.

Die 20-Jährige erstattete gegen 23 Uhr Anzeige gegen Unbekannt beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen.

Zeugen sollen sich beim Polizeiposten Mannheim-Waldhof unter der Rufnummer 0621/762540 melden.