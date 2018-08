Mannheim. (pol/mare) Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich bereits am Montagabend in der Innenstadt ereignet hatte.

Ein 18-jähriger Mann überquerte laut Polizeibericht gegen 18 Uhr in Höhe der Abendakademie an der Fußgängerampel den Friedrichsring in Richtung Kurpfalzbrücke. Nach Angaben des 18-Jährigen sei er bei Grün auf die Fahrbahn getreten und dabei von einem schwarzen Auto - vermutlich einem BMW - erfasst worden.

Er erlitt dabei leichte Verletzungen an der Wade. Der Autofahrer sei anschließend einfach weitergefahren. Der junge Mann ging zur Behandlung in ein Krankenhaus aus und erstattete am Dienstag Anzeige bei der Polizei.

Da der genaue Unfallhergang konnte bislang noch nicht geklärt werden konnte, sucht die Polizei Zeugen. Telefon: 0621/1744045.