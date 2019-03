Mannheim. (pol/mare) Am Mittwochmittag hat sich auf der Waldstraße ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dadurch, so teilt die Polizei mit, wurde die Landesstraße L597 in Fahrtrichtung Mannheim-Sandhofen gesperrt.

Ein Kipplaster fuhr demnach auf der rechten Spur in nördliche Richtung, wobei er auf Höhe des Ärztehauses bremsen musste. Ein dahinter fahrender Lkw-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr dem Kipper auf. Aufgrund zu geringen Abstandes fuhr ein Auto auf die Brummis auf.

Neben erheblichen Unfallschaden wurden jeweils der Fahrer sowie der Beifahrer des auffahrenden Lkw und des Autos leicht verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Während der polizeilichen Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Feuerwehr Mannheim ebenfalls vor Ort um das auslaufende Benzin zu binden. Zu diesem Zwecke war die Waldstraße bis zum Abschluss der Reinigungsarbeiten teilweise gesperrt.