A6 bei Mannheim. (pol/mün) Auf der Autobahn A6 zwischen Schwetzingen und dem Autobahnkreuz Mannheim ist es am Donnerstagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Nach ersten Informationen der Polizei soll ein Motorradfahrer am Stauende auf ein Auto aufgefahren sein. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Die Fahrbahn von Schwetzingen in Richtung Autobahnkreuz Mannheim war gesperrt. Mittlerweile wird der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Weitere Informationen folgen.