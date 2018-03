Mannheim-Wohlgelegen. (pol/rl) Mindestens einen Verkehrsunfall verursachte ein 53-jähriger Audi-Fahrer am Sonntagnachmittag. Der Audi-Fahrer war kurz nach 16 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße stadtauswärts unterwegs. Beim Abbiegen in die Käfertaler Straße geriet er laut Polizei vermutlich bei zu hoher Geschwindigkeit und einem Reifenschaden nach links von der Fahrbahn ab und fuhr ins Gleisbett der Straßenbahn. Beim Versuch gegenzulenken, kam er ins Schleudern und prallte frontal gegen einen Laternenmast am rechten Fahrbahnrand, wo der Wagen schließlich zum Stehen kam.

Bei der Untersuchung des Audis stellten die Polizisten weitere frische Unfallschäden fest, die nicht von dem Unfall kurz nach 16 Uhr stammen können. Offenbar hatte der 53-Jährige zuvor noch einen Unfall verursacht, bei dem der Reifen beschädigt worden war.

Der verletzte 53-Jährige kam in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2 Promille. Der 53-Jährige musste seinen Führerschein abgeben. Der Audi war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten musste die Friedrich-Ebert-Straße bis etwa 19 Uhr voll gesperrt werden.

Zeugen können sich unter der 0621/174-4045 bei der Polizei melden.