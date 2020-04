Bernd Niebel, Chef des gleichnamigen Modehauses in Handschuhsheim, kann die Regelung nicht nachvollziehen. Er darf das knapp 2000 Quadratmeter große Geschäft nicht öffnen. Eine Quote – etwa eine Person auf 50 Quadratmeter – hält er für sinnvoller. Foto: Friederike Hentschel

Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Bernd Niebel ist unzufrieden. Der Chef des gleichnamigen Modegeschäfts in Handschuhsheim hat schon alles vorbereitet: Der Spuckschutz für die Kassen ist schon lange bestellt, ebenso Desinfektionsmittelspender. Atemschutzmasken hat er schon im Laden und die Markierungen auf dem Boden sind bereits gezogen, damit sich niemand zu nah kommt.

Ob er am Montag öffnen darf, weiß Niebel allerdings nicht. 1960 Quadratmeter ist sein Modehaus groß, und liegt damit deutlich über den unproblematischen 800 Quadratmetern. Rund 60 weitere Geschäfte in Heidelberg sind betroffen, knapp 1000 kleinere dürfen auf jeden Fall öffnen.

Am Mittwoch wurde auf Bundesebene beschlossen, dass Geschäfte mit bis zu 800 Quadratmetern öffnen können, Buch-, Auto- und Fahrradhändler auch, selbst wenn sie größer sind. Dabei handelt es sich allerdings um eine Empfehlung. Die Länder geben letztlich den Ton an – und blasen nicht immer ins selbe Horn. In Rheinland-Pfalz ist schon klar, dass sich die 800 Quadratmeter nicht auf die allgemeine Geschäftsgröße, sondern auf die Nettoverkaufsfläche beziehen. Wer absperrt, darf trotzdem öffnen.

Die neue Fassung der Corona-Verordnung für Baden-Württemberg wurde am späten Freitagabend vom Kabinett beschlossen - mit weiterhin vergleichsweise streng Regelungen, von denen die meisten vorerst bis zum 3. Mai gelten sollen. Auch hier wurden beschlossen, dass Einzelhandelsgeschäfte mit einer Verkaufsfläche von nicht mehr als 800 Quadratmetern wieder öffnen dürfen. Neu auf der Liste der Branchen, für die keine solche Größenbegrenzung gilt, sind Buch-, Auto- und Fahrradhandel.

Niebel versteht die Regelung nicht: "Warum ist es in einem kleinen Laden besser als mit einer großen Fläche?", fragt er. Man hätte doch Quoten festlegen können. Eine Person auf 50 Quadratmeter wäre Niebel lieber gewesen, als nicht öffnen zu dürfen: "Dann sind 40 Leute im Haus. Die können sich dann nur noch zuwinken." Eine so hohe Frequenz, dass es zu Problemen kommen würde, habe man im Laden generell nicht.

Auch die 30 Angestellten in Handschuhsheim könnten nicht nachvollziehen, warum sie jetzt vielleicht weiter auf Kurzarbeit bleiben müssen, obwohl die anderen zehn Filialen öffnen und die rund 100 anderen Angestellten wieder arbeiten können. Einfach auf die restlichen Filialen verteilen könne Niebel das Personal jedenfalls nicht – wegen der Kosten, aber auch, um nicht zu viele Leute in den Läden zu haben. Während die Einnahmen wegbrachen, liefen viele Ausgaben weiter: "Die Luft wird immer dünner im mittelständischen Textilgewerbe", sagt Niebel. Er hofft, dass er noch absperren und doch öffnen darf, wie in Rheinland-Pfalz.

Auf eine verkleinerte Verkaufsfläche spekuliert man auch bei Henschel in der Hauptstraße. "Unser Plan ist, dass wir 800 Quadratmeter absperren", erklärt Filialleiterin Fabiana Bernardi. Normalerweise ist das Geschäft 5000 Quadratmeter groß, nachdem man vor zwei Jahren die Räume von s.Oliver übernommen und um rund 700 Quadratmeter zugelegt hat. Und dort – es ist der erste Eingang, wenn man vom Bismarckplatz kommt – soll dann nur noch verkauft werden.

"Die beliebten Marken werden in den dann begehbaren Bereich geräumt", erklärt Bernardi. Allerdings: Dort gibt es dann nur noch Damenmode auf den Bügeln. Eine Art "Modeberater" könnte für die Männer rübergehen und Kleidung holen, die dann im begehbaren Bereich anprobiert werden könnte, so Bernardi. Auch bei Henschel seien dann natürlich Desinfektionsmittel, Spuckschutz und Masken im Einsatz.

"Der Schutz der Kunden und Mitarbeiter hat oberste Priorität", heißt es aus der Konzernzentrale von Saturn und Media Markt. Jedes Geschäft sei größer als 800 Quadratmeter, in Baden-Württemberg warte man noch auf eine verbindliche Regelung. In anderen Bundesländern würde bis Montag ein kleinerer Bereich abgesperrt werden. "Wir sind vorbereitet", teilt eine Pressesprecherin auf RNZ-Anfrage mit.

Wie es bei dem Kaufhaus-Giganten Galeria Karstadt Kaufhof aussieht, ist ebenfalls noch unklar. Zwei große Häuser – am Bismarckplatz und in der Hauptstraße – hat das Unternehmen in Heidelberg, beide mit Tausenden Quadratmetern Verkaufsfläche. Das Unternehmen hat mittlerweile in einem Eilverfahren Klage gegen die Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen – seinem Stammsitz – eingereicht. Dort sollen sogar Möbelhäuser wie Ikea wieder öffnen dürfen, Kaufhof allerdings nicht.