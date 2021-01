Ein weiterer Pluspunkt des Wochenmarktes in der Bahnstadt: Der Platz zwischen den Ständen ist so reich bemessen, dass man sich auch in Corona-Zeiten beim Schlangestehen nicht auf die Pelle rückt. Foto: Karin Katzenberger-Ruf

Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg. Frische Lebensmittel, regionale Leckereien und Handgemachtes: Die Wochenmärkte in den Heidelberger Stadtteilen sind immer einen Besuch wert. Bei den meisten kann man nicht nur gut einkaufen, sondern Gleichgesinnte treffen und es sich gut gehen lassen. Die RNZ stellt die Märkte in einer neuen Serie vor, heute den in der Bahnstadt.

Grün, grün, grün ist all das Gemüse – nun ja, zumindest Kohl, Kopfsalat und Lauch. Foto: kaz

> Was es hier gibt: Obst und Gemüse, Blumen, Fleisch und Fisch, Backwaren, Käsespezialitäten, also so ziemlich alles für die Grundversorgung, obwohl es ganz in der Nähe einige Supermärkte gibt. Der Wochenmarkt im jüngsten aller Stadtteile lief vor einigen Jahren schon auf der Schwetzinger Terrasse ganz gut an. Jetzt hat er sich auf dem Gadamerplatz etabliert – und damit mitten im munteren Bahnstadt-Geschehen. Besonders bunt ist es hier seit einigen Wochen, seitdem ein Familienunternehmen "Artes frisch gepresste Säfte" anbietet – und das zum Trinken vor Ort oder zum Mitnehmen. Kaffee und sonstige Heißgetränke gibt es in einem Verkaufswagen nebenan. Die Warteschlange davor ist beachtlich lang.

> Die Atmosphäre: Locker und familiär – schon deshalb, weil in der Bahnstadt viele junge Familien wohnen. Zwischen den Ständen, die in zwei sich gegenüberstehenden Reihen aufgebaut sind, ist viel Platz, was gerade in Corona-Zeiten von Vorteil ist. Die Abstände können auch beim Schlangestehen gut eingehalten werden. Auf der östlichen Seite des Gadamerplatzes bleibt indessen noch genügend Spielfläche für die Kinder, die dort auf Rollern und Rädern unterwegs sind. Der ältere Nachwuchs wird auch schon mal dort "geparkt", bis die Eltern mit dem Einkauf fertig sind.

Käse aus Heumilch ist neben weiteren Köstlichkeiten auf dem Markt zu finden. Foto: kaz

> Das Besondere: Zum Beispiel der Stand "Allgäuer Käsehexe": Der Anbieter aus St. Leon-Rot hat nämlich nicht nur den Käse aus Heumilch, die Kaminwurzen, Wild und Speck aus Tirol oder das Birnenbrot aus dem Allgäu im Sortiment, sondern auch Schokoküsse. Diese kommen aus einer Manufaktur in der Pfalz und sind bei Erwachsenen wie Kindern heiß begehrt, da besonders wohlschmeckend. Geflügel aus eigener Zucht – das verkauft ein Betrieb aus Bammental in der Bahnstadt. Aus Gauanggelloch kommt die "Blumenfee", die auch Obst und Gemüse aus der Region im Sortiment hat. Leckere Teigtaschen sind die Spezialität am Verkaufsstand "Pasta Ricca". Auch "Bauer Meng" aus Ladenburg hat in der Bahnstadt seinen Stand und ein breit gefächertes Angebot aus der Landwirtschaft.

Info: Der Nachmittagsmarkt auf dem Gadamerplatz in der Bahnstadt findet freitags von 14 bis 19 Uhr statt.