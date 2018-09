Von Birgit Sommer

Heidelberg. Wenn in einer Familie Erbkrankheiten drohen, überlegen sich künftige Eltern, ob sie ihr Kind lieber durch künstliche Befruchtung und vorherige Auslese eines gesunden Embryos bekommen wollen. Diese Präimplantationsdiagnostik (PID) ist laut Embryonenschutzgesetz eigentlich verboten - aber nicht rechtswidrig, wenn ein hohes Risiko für schwerwiegende Erbkrankheiten vorliegt oder der Embryo so geschädigt sein wird, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Fehl- oder Totgeburt eintreten wird. Ob die Eltern die PID in Anspruch nehmen dürfen, darüber entscheiden letztlich Ethik-Kommissionen.

Ein Symposium in der Medizinischen Klinik zeigte alle Aspekte dazu auf - auch die kirchlichen. In Heidelberg hatten der evangelische Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh und der katholische Erzbischof Stephan Burger das Zentrum für Präimplantationsdiagnostik des Universitätsklinikums besucht; schließlich war die Reproduktionsmedizin Thema der kirchlichen "Woche für das Leben". Der Erzbischof gab sich dann bei der Podiumsdiskussion zum Schluss des Symposiums nachdenklich: "Das Leben ist nicht immer so einfach, wie wir es uns als katholische Kirche darlegen", bekannte er, "ich muss akzeptieren, wenn Paare einen anderen Weg gehen wollen und sie in ihrer Not nicht allein lassen." Weniger eindeutig äußerste sich der evangelische Landesbischof. Er machte sich vor allem Gedanken um den Beginn des menschlichen Lebens: Bei der Einnistung des Eis in der Gebärmutter? Bei der Befruchtung? Oder noch früher?

Die Techniken der Diagnostik einer befruchteten Eizelle stellte der Gynäkologe Thomas Strowitzki vor. Seine Abteilung ist gemeinsam mit dem Institut für Humangenetik von Ute Moog Träger des PID-Zentrums in Heidelberg. Hier gab es bisher 30 Beratungen, zwei Transfers und eine Schwangerschaft. Strowitzki und Moog wissen aber: An wenige Tage alten befruchteten Eizellen festgestellte Anomalien können auch wieder verschwinden. "Das Leben korrigiert viel", meinte der Gynäkologe - und auch bei natürlicher Befruchtung führten nur 20 Prozent der entstehenden Embryonen letztlich zu einer Geburt. "Europaweit wurden bisher rund tausend Kinder nach PID geboren", berichtete Strowitzki. Die ethischen Bedenken würden in keinem Land so hochgehalten wie in Deutschland, erklärte er im Gespräch.

Die katholische Moraltheologin Kerstin Schlögl-Flierl aus Augsburg ("Ich bin zuständig für die moralischen Bauchschmerzen") sah die katholische Grenzziehung, ab der das unverletzliche Recht auf Leben gilt, beim Zeitpunkt der Kernverschmelzung. Die evangelische Kirche akzeptiere Einzelfalllösungen und damit eine begrenzte Zulassung der PID, ebenso wie die verschiedenen Ethikkommissionen im Land, meinte sie.

In der Kommission Nord sitzt der Bioethiker und Philosoph Christoph Rehmann-Sutter (Lübeck). "Die Idee der bedingungslosen Annahme eines Kindes wird nicht notwendigerweise durchbrochen, wenn schwere Krankheiten vermieden werden können", meinte er, "es gibt auch eine Verantwortung, einen Schaden zu vermeiden." Der Bioethiker thematisierte wie die Theologen die Frage, wie die Gesellschaft dann mit Menschen mit Behinderungen umgehe. Die Frage, ob man Embryos überhaupt auswählen dürfe, sei aber säkular nicht begründbar. Eine Ethikkommission dürfe auch keine eigenen moralischen Kriterien einführen.

Aus der Praxis der psychologischen Beratung erzählte Imad Maatouk - von umfangreichen Verwaltungsakten, hoher finanzieller Belastung der Paare und davon, dass sich Eltern dem Votum der Ethiker ausgeliefert fühlten.