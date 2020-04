Heidelberg. (tt) Nicht nur an der Mittermaierstraße in Bergheim wird derzeit gearbeitet – auch an zahlreichen anderen Stellen in der Stadt gibt es Behinderungen durch Baustellen. Die wichtige Nord-Süd-Achse bleibt bis zum 4. Mai voll gesperrt. Ein Überblick über die neuralgischen Punkte.

> Neue Schlossstraße: Dort müssen eine Stützmauer saniert und dafür im Fahrbahnbereich Bohrungen gemacht werden. Die Straße und der Gehweg sind deshalb vom heutigen Mittwoch bis voraussichtlich Freitag, 15. Mai, zwischen Schlossberg und Graimbergweg voll gesperrt werden.

> Berliner Straße/Jahnstraße: Rund um die neue Hauptverwaltung von Heidelberg Cement wird an den Geh- und Radwegen gearbeitet. Dafür ist sowohl in der Jahnstraße als auch in der Berliner Straße bis Ende Mai jeweils ein Fahrstreifen gesperrt.

> Bierhelderhofweg: Zwischen dem Parkplatz am Ehrenfriedhof und Kühruhweg muss eine Stützmauer neu gebaut werden. Deshalb ist die Straße bis Ende April gesperrt. Die Zufahrt von oben zum Parkplatz zum Promenadenweg ist frei.

> Die Bergheimer Straße ist an der Kreuzung zur Mittermaierstraße stadteinwärts voll gesperrt. Wie in der Mittermaierstraße wird hier die Straße bis 4. Mai saniert.

> Czernyring: Im Zuge des Umbaus der Straße steht an den Kreuzungen zur Czerny- und zur Montpellierbrücke jeweils nur eine Fahrspur pro Richtung zur Verfügung.

> Klingenteichstraße: Auch dort muss eine Stützwand neu gebaut werden. Die Arbeiten an Stützwand und Straße dauern wahrscheinlich bis Anfang 2021. Deshalb ist die Klingenteichstraße ab der Hausnummer 32 bis zur oberen Kehre an der Zufahrt zum Hotel Molkenkur voll gesperrt.

> Schlossbergtunnel: Noch bis Donnerstag, 23. April, sowie in der Nacht vom 29. April auf den 30. April ist der Tunnel zwischen Friedrich-Ebert-Anlage und Karlstor immer nachts gesperrt. Die Revisionsarbeiten dauern jeweils von 20.15 Uhr am Abend bis 5 Uhr morgens.

> Speyerer Straße: Vor der neuen Großsporthalle heißt es nun wieder: freie Fahrt. Der Neubau der Kreuzung zur Straße Im Mörgelgewann ist abgeschlossen, nur der rechte Fahrstreifen stadtauswärts muss tagsüber noch für die Arbeiten am Geh- und Radweg gesperrt werden.

> Max-Jarecki-Straße: Zwischen Czernyring und Zollhofgarten wird noch bis September die Fahrbahn fertiggestellt und der Gehweg gebaut. Die Straße ist in diesem Bereich deshalb voll gesperrt.

> Plöck/Sofienstraße: Wegen Kranarbeiten in der Sofienstraße ist die Zufahrt in die Plöck am heutigen Mittwoch und am Donnerstag, 23. April, für Autos gesperrt. Die Geradeausspuren auf der Sofienstraße sind ebenfalls gesperrt, der Verkehr wird daran vorbeigeleitet. Um den Rückstau zu reduzieren, ist die Zufahrt in die Plöck gesperrt.